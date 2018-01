2018-01-05 21:55:02.0

AEV 5:3! Panther bleiben im Rennen um die Play-offs

Gegen Wolfsburg spielen die Augsburger Panther wie entfesselt auf. Zum Ende kommen die Gäste noch einmal heran. Doch Augsburgs Abwehrbollwerk hält stand. Von Andreas Kornes

Die Augsburger Panther halten Kontakt zu den Play-off-Plätzen. Mit 5:3 (3:1, 2:0, 0:2) gewann die Mannschaft von Trainer Mike Stewart am Freitagabend gegen Wolfsburg. In der Tabelle der Deutschen Eishockey Liga (DEL) rückt der AEV damit auf Platz elf vor. Zu Rang zehn (Bremerhaven), der zur Teilnahme an den Pre-Play-offs berechtigt, sind es weiterhin drei Punkte Rückstand.

Für einen würdigen Rahmen und große Emotionen sorgten die 5086 Zuschauer im Curt-Frenzel-Stadion schon vor dem ersten Bully. Nach über 40 Jahren als Betreuer wurde Werner Gall in den Ruhestand verabschiedet. Seit 1977 hatte er sich um die Mannschaften des AEV gekümmert und alle Höhen und Tiefen miterlebt. Unter dem tosenden Beifall der Fans bekam er unter anderem eine Dauerkarte auf Lebenszeit überreicht und durfte den ersten Puck einwerfen.

Kaum hatte Gall das Eis geräumt, zündeten die Panther ein Feuerwerk. Trainer Mike Stewart hatte eine Umstellung im Vergleich zum Sieg gegen Bremerhaven vornehmen müssen: Für den angeschlagenen Arvids Rekis spielte Simon Sezensky. Er und seine Kollegen schalteten sofort in den Vorwärtsgang. Thomas Holzmann traf zunächst nur den Pfosten, Matt White machte es kurz darauf besser und traf zum 1:0 (4.). Daniel Schmölz (12.) in Überzahl und Jaroslav Hafenrichter (17.) erhöhten völlig verdient auf 3:0. Wolfsburgs Fabio Pfohl verkürzte mit einem verwandelten Penalty auf 1:3 (17.). Mehr ließ Panther-Torwart Olivier Roy im ersten Drittel nicht zu. Der 26-Jährige strahlte einmal mehr große Sicherheit aus.

Wolfsburg wechselt nach vier Gegentoren den Torhüter

Auf der Gegenseite hatte Felix Brückmann im Wolfsburger Tor einen Tag der durchwachsenen Sorte erwischt. Als Matt White auf 4:1 erhöhte (25.) war für ihn Schluss. Gerald Kuhn übernahm den Job zwischen den Pfosten. Michael Davies beeindruckte das wenig, er traf im Nachsetzen zum 5:1 (35.). Vom deutschen Vizemeister war gegen eine wie entfesselt aufspielende Augsburger Mannschaft wenig bis nichts zu sehen.

Das änderte sich im letzten Drittel. Kristopher Foucault staubte erst zum 2:5 ab (46.) und sorgte dann auch gleich noch für das 3:5 (50.). Auf einmal ging es vor Roy hoch her. Augsburg wackelte. Stewart nahm eine Auszeit um die Seinen zu beruhigen. Mit Erfolg. Das Abwehrbollwerk hielt stand. Augsburg bleibt im Rennen um die Play-offs.

Entsprechend erfreut äußerte sich Trainer Mike Stewart nach Spielende. „Wir haben einen super Start erwischt und waren läuferisch sehr gut. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Das erste Drittel war sehr gut“, bilanzierte er. „Wolfsburg hat dann im letzten Drittel alles gegeben und es wurde für meinen Geschmack noch einmal etwas zu spannend. Aber wir haben die Punkte geholt.“



Augsburg: Roy - Lamb, Valentine; Guentzel, Dinger; Cundari, Tölzer; Sezemsky - Parkes, LeBlanc, White; Schmölz, Trupp, Holzmann; Hafenrichter, Stieler, Davies; Detsch, Kretschmann, Polaczek