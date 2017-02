2017-02-16 20:58:31.0

Augsburg Alexander Thiel bleibt bei den Panthern

Ein weiterer Spieler der Augsburger Panther hat seinen Vertrag verlängert: Alexander Thiel bleibt dem AEV erhalten. Dies gab der Verein jetzt bekannt.

Aktuell müssen die Augsburger Panther allerdings verletzungsbedingt auf Alexander Thiel verzichten. Der Angreifer zog sich im Training eine Oberköperverletzung zu und fällt bis auf Weiteres aus. „Ich freue mich sehr, dass mir der Club weiter sein Vertrauen schenkt. Ärgerlich, dass es mich so kurz vor den Playoffs, für die wir das ganze Jahr als Team hart gearbeitet haben, mit einer Verletzung erwischt hat. Trotzdem hoffe ich, dass ich der Mannschaft in dieser Saison noch helfen und meinen Teil zu erfolgreichen Playoffs beitragen kann“, so Alexander Thiel.

Panther-Coach Mike Stewart sagt: „Es ist für jeden Sportler hart, wenn er sich so kurz vor der wichtigsten Phase der Saison verletzt. Alexander Thiel genießt ab sofort die volle Unterstützung unserer medizinischen Abteilung.“

ANZEIGE

Alexander Thiel wechselte zur Saison 2015/2016 von der Düsseldorfer EG nach Augsburg. In der DEL machte der Rechtsschütze in drei Spielzeiten bislang insgesamt 157 Spiele und erzielte acht Tore. Vor seinem Wechsel in die DEL war Thiel in der DEL2 für Ravensburg und Kaufbeuren sowie in der Oberliga für Landsberg aktiv. AZ