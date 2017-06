2017-06-27 11:29:05.0

Augsburger Panther Alle Termine und Testspiele bis zum Saisonstart auf einen Blick

Ab August wird es wieder ernst: Bei den Augsburger Panthern beginnt die Eiszeit. Hier finden Sie alle Termine und Testspiele der Vorbereitung auf die DEL-Sasion 2017/18.

Ein bisschen müssen sich die Panther-Fans noch gedulden. Die eishockeyfrei Zeit endet heuer am 4. August mit dem ersten Eistraining. Ab da geht es dann aber Schlag auf Schlag: Neben den zwei Kurzturnieren stehen bis Anfang September auch mehrere Testspiel an.

Mit dem vierten Teilnehmer beim Dolomiten-Cup - dem amtierenden und viermaligen französischen Meister Les Rapaces de GAP - steht nun auch alle Vorbereitungsgegner fest. Die Panther treffen als Titelverteidiger im ersten Halbfinale auf den Neuling aus der Ligue Magnus. Weitere Teilnehmer sind der EV Zug (NLA) und die Nürnberg Ice Tigers (DEL). Das Turnier findet vom 11. bis 13. August in Neumarkt in Südtirol statt.

Ein richtiger Härtetest im Hinblick auf die kommende DEL-Saison steht dann vom 18. bis 20. August beim Gäuboden-Cup in Straubing an. Erster Gegner dort ist der letztjährige Finalteilnehmer der DEL-Playoffs, die Grizzlys Wolfsburg. Darüber hinaus sind ab Ende August Testspiele gegen die Kölner Haie und die Black Wings Linz angesetzt. Der erste Spieltag der neuen DEL-Saison ist am 8. September (19.30 Uhr).

Augsburger Panther: Termine und Testspiel der Saison 2017/18

FREITAG, 04.08.2017, 17 UHR

Erstes Eistraining im Curt-Frenzel-Stadion

FREITAG, 11.08.2017, 20 UHR

Les Rapaces de GAP - Augsburger Panther (Dolomiten-Cup)

SONNTAG, 13.08.2017, 16/20 UHR

Nürnberg Ice Tigers/EV ZUg - Augsburger Panther (Dolomiten-Cup)

FREITAG, 18.08.2017, 14.30 UHR

Grizzlys Wolfsburg - Augsburger Panther (Gäuboden-Cup)

SAMSTAG, 19.08.2017, ab 10 UHR

Saisoneröffnung mit dem Hockey Day im Curt-Frenzel-Stadion

SONNTAG, 20.08.2017, 14.30/18 Uhr

Straubing Tigers/ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (Gäuboden-Cup)

FREITAG, 25.08.2017, 19.30 UHR

Augsburger Panther - Black Wings Linz

SONNTAG, 27.08.2017, 18 UHR

Black Wings Linz - Augsburger Panther

SONNTAG, 03.09.2017, 16.30 UHR

Augsburger Panther - Kölner Haie

Alle Termine der Augsburger Panther können Sie sich auch in Ihren persönlichen Kalender laden.