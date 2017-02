2017-02-21 14:29:10.0

AEV Auch Evan Trupp bleibt den Augsburger Panthern treu

Die Augsburger Panther treiben die Planungen für die kommende Saison weiter voran. Mit Evan Trupp hat ein weiterer Schlüsselspieler seinen Vertrag verlängert.

Mittelstürmer Evan Trupp ist nun bereits der 14. Spieler des aktuellen Panther-Kaders, der einen Vertrag für die kommende Saison unterschreiben hat.

Der 29-Jährige wechselte zur aktuellen Saison von den Chicago Wolves aus der American Hockey League als einer der Wunschspieler von Trainer Mike Stewart nach Augsburg. Dort zeigte der schnelle und trickreiche Angreifer auf Anhieb, wieso ihn Stewart unbedingt zu den Panthern lotsen wollte.

Obwohl Trupp sieben Spiele wegen einer Oberkörperverletzung verpasste, zählt er zu den besten Punktesammlern im Panther-Team. In 42 Einsätzen stehen für den 1,75 Meter großen und 79 Kilo schweren Linksschützen sieben Tore und 26 Assists zu Buche. Mit +9 verfügt der US-Amerikaner aktuell zudem über den besten Plus-Minus-Wert der gesamten Mannschaft.

Stewart lobt Trupp

"Evan glänzt nicht nur als Ideengeber, der seine Nebenleute immer wieder gut in Szene setzt, sondern er kann auch selber den Abschluss suchen und strahlt so immer wieder Torgefahr aus", so Mike Stewart über den Mann mit der Rückennummer 40.

Evan Trupp zu seiner Vertragsverlängerung: "Ich freue mich sehr, dass ich auch nächstes Jahr für die Augsburger Panther in der DEL auflaufen kann. Wir haben eine tolle Mannschaft, mit der wir in dieser Saison noch viel erreichen wollen. Die direkte Qualifikation für das Viertelfinale soll nur ein Meilenstein in einer erfolgreichen Saison für uns sein, denn jetzt wollen wir diese Runde auch überstehen und ins Halbfinale einziehen. Wir haben bewiesen, dass wir jedes Team der Liga besiegen können." pm, AZ

