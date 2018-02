2018-02-18 20:14:10.0

Eishockey Augsburger Panther gewinnen Testspiel gegen Fribourg-Gotterón

Während der Olympia-Pause gewinnt die Mannschaft von Mike Stewart gegen den Schweizer Erstligisten mit 3:2. Am Ende kann sich das Team bei Torwart Boutin bedanken. Von Florian Eisele

Die Augsburger Panther haben ihr Testspiel während der Olympia-Pause gegen den Schweizer Erstligaklub HC Fribourg-Gotterón gewonnen. Vor etwa 1000 Zuschauern siegte der DEL-Klub am Sonntagabend mit 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion.

AEV-Trainer Mike Stewart wollte im Vorfeld bewusst einen ausländischen Klub als Testspielgegner haben: „Wir haben unsere Gegner oft genug gesehen. Es gibt Spieler in der DEL, die Steffen Tölzer seit 13 Jahren in- und auswendig kennt. Meine Spieler sollten mal etwas Neues sehen.“ Für den Gegner ließ sich der Termin gut mit einem anderen Testspiel vereinbaren: Am Freitag hatte Fribourg bei den Straubing Tigers mit 3:2 gewonnen.

Unterhaltsames Spiel zwischen AEV und Fribourg-Gotterón

Für die Zuschauer gab es ein unterhaltsames Spiel ohne allzu viel taktische Zwänge zu sehen, in denen die Gäste schon nach fünf Minuten in Führung gingen: John Fritsche schob den Puck an Torwart Olivier Roy vorbei ins Netz. Auf Zuspiel von David Stieler gelang Jaroslav Hafenrichter fünf Zeigerumdrehungen später der Ausgleich.

Bei den Panthern hatte sich Hans Detsch kurzfristig wieder einsatzbereit gemeldet. Der 23-Jährige hatte große Teile der Trainingswoche wegen einer Erkältung versäumt. Matt White war zwar fit, war aber erst am Sonntag zurück nach Augsburg gekommen: Er war beim Allstar-Turnier im slowakischen Bratislava Teil des DEL-Teams gewesen.

Boutin muss Sieg mehrmals retten

Vor allem im zweiten Drittel nahm die Partie Fahrt auf: Nach einem feinen Zuspiel von Drew LeBlanc vollendete Trevor Parkes zum 2:1 für den AEV. Aleksander Polaczek erhöhte auf 3:1. Mit einem sehenswerten Solo verkürzte Tristan Vauclair kurz vor der Drittelpause auf 3:2 (40.).

In der Schlussphase konnten sich die Panther bei Torwart Jonathan Boutin bedanken, der mit mehreren Paraden die Führung rettete. Ruppig wurde es kurz vor Ende auch noch:Thomas Holzmann erhielt für einen harten Check gegen Nathan Marchon fünf Minuten Strafe plus Spieldauer.