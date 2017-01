2017-01-03 21:50:45.0

Eishockey Augsburger Panther schocken den Rekordmeister

Auch die Berliner Eisbären finden kein Mittel gegen souveräne Augsburger, die mit 2:0 bei deutschen Rekordmeister die Oberhand behalten.

Berlin Die Berliner Eisbären sind mit sieben Titeln die erfolgreichste Mannschaft der DEL-Geschichte. In dieser Saison läuft es für das Team des ehemaligen Bundestrainers Uwe Krupp nicht nach Wunsch, ganz im Gegensatz zu den Augsburger Panthern. Am Dienstag setzten die Gäste ihren Höhenflug vor 9731 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena fort. Beim 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) zeigte Augsburg ein nahezu perfektes Auswärtsspiel und vergrößerte den Vorsprung gegenüber den Eisbären auf zehn Punkte.

Die Panther waren mit ihren schnellen Angriffen bereits im ersten Drittel die dominierende Mannschaft, verstanden es aber nicht, den reaktionsschenellen Petri Vehanen im Eisbären-Tor zu bezwingen. Nicht einmal mit zwei Spielern mehr auf dem Eis waren sie im Abschluss erfolgreich. Im Mittelabschnitt waren die Berliner drauf und dran, sich mehr Freiraum in der Panther-Zone zu verschaffen, als Thomas Holzmann für große Erleichterung bei den Augsburgern sorgte. Bei einem Entlastungsangriff überwand er Vehanen mit einem Schuss aus spitzem Winkel (29.). Sechs Minuten später zeigten die Panther, warum sie bislang die beste Mannschaft der Liga in Überzahl waren. Nach einem perfekten Pass von Drew LeBlanc schloss Michael Davies eine US-Co-Produktion zum 2:0 ab. „AEV, AEV“, feierten die wenigen Gäste-Anhänger ihr Team, die Eisbärenfans waren sprachlos.

Auch die Berliner Spieler zeigten Wirkung. Erst im Schlussdrittel konnten sie die Augsburger wieder in Bedrängnis bringen. Deren Torhüter Jonathan Boutin war aufmerksam, seine Kollegen hatten mit ihren Kontern sogar einige Chancen zum 3:0. 56 Sekunden vor dem Ende ging Eisbären-Torwart Vehanen vom Eis. Doch auch sechs Feldspieler konnten Boutin nicht bezwingen, der in dieser Saison erstmals ohne Gegentor blieb. „Das waren drei sehr wichtige Punkte für uns“ freute sich der Deutschkanadier über den dritten Sieg in Folge.

Am Donnerstag (19.30 Uhr) treffen die Augsburger im Curt-Frenzel-Stadion wieder auf einen ehemaligen deutschen Meister. Die Düsseldorfer EG gewann 18 Titel. Der letzte davon liegt aber bereits über 20 Jahre zurück. (AZ)

Augsburger Panther Boutin – Lamb, Valentine; Guentzel, Rekis; Cundari, Tölzer; Dinger – Parkes, Stieler, Shugg; Davies, Trupp, Holzmann; Hafenrichter, LeBlanc, Hanowski; Polaczek, MacKay, Thiel