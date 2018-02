2018-02-22 10:16:14.0

AEV Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Daniel Schmölz

Die nächste Vertragsverlängerung beim AEV: Der 26-jährige Daniel Schmölz bleibt den Augsburger Panthern auch in der kommenden Saison erhalten.

Die Augsburger Panther melden die nächste Vertragsverlängerung: Daniel Schmölz stürmt auch in der Saison 2018/19 für den DEL-Club. Der 26-Jährige verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

Vor der Saison wechselte Daniel Schmölz von den Schwenninger Wild Wings nach Augsburg. Mit 14 Treffern rangiert der 1,80 Meter große und 87 Kilogramm schwere Linksschütze auf Rang drei der teaminternen Torjägerwertung. Zehn Assists komplettieren die starke offensive Ausbeute des Außenstürmers.

Daniel Schmölz: "Glauben an Endrunde nicht verloren"

Trainer Mike Stewart urteilt: "Daniel Schmölz hat die in ihn gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt. Nicht nur seine 24 Scorerpunkte sprechen für ihn, er gibt uns mit seinem schnellen und zielstrebigen Spiel in jedem Wechsel viel Energie und stellt sich in den Dienst seiner Mannschaft."

Auch Schmölz selbst äußerte sich: "Auch wenn wir im Moment fünf Punkte hinter einem Playoff-Platz stehen, so haben wir als Team den Glauben an die Endrunde nicht verloren. Jetzt gilt es, in den letzten drei Hauptunden-Spielen nochmals eine Top-Leistung abzurufen. Völlig unabhängig vom Ende dieser Saison freue ich mich aber schon heute, auch in der Saison 2018-19 das Panther-Trikot zu tragen."

Erst am Mittwoch verkündeten die Augsburger Panther zwei Vertragsverlängerungen: Jaroslav Hafenrichter und David Stieler bleiben dem AEV ebenfalls für die kommende Saison erhalten. (AZ)