Eishockey Augsburger Panther verpflichten neuen Stürmer

Der AEV hat auf die Verletztenmisere bei seinen Angreifern reagiert und einen neuen Angreifer geholt. Der 27-jährige Jordan Samuels-Thomas kommt aus der tschechischen Liga. Von Milan Sako

Zwar setzt der AEV-Coach auf flinke und damit oft kleine Spieler. Aber nach dem Ausfall von Trevor Parkes ist vor allem körperliche Präsenz in der Offensive gefragt. Der 1,91 Meter große und 88 Kilogramm schwere Jordan Samuels-Thomas bringt alle Voraussetzungen mit, die ein Stürmer mit Durchschlagskraft haben sollte. Ab sofort spielt der US-Amerikaner für die Augsburger Panther, er kommt vom tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav.

Der dunkelhäutige US-Amerikaner begann die Saison bei den San Diego Gulls in der American Hockey League (AHL) und schoss in 18 Partien einen Treffer (eine Vorlage). Vor kurzem wechselte der 27-Jährige zu Mlada Boleslav in die tschechische Extraliga. Die Tschechen führten den Stürmer unter dem Namen Jordan Blaine Samuels. Offenbar kam es bei dem Klub, der Platz zehn in der Vierzehner-Liga belegt, zuletzt zu internen Unstimmigkeiten mit dem General Manager Jan Tuma.

Für Samuel-Thomas vergeben die Panther die letzte Ausländerlizenz

Mike Stewart, der über gute Kontakte nach Nordamerika verfügt und sich eingehend über den Neuzugang informierte, hofft, dass sich der Europa-Neuling in Augsburg sportlich schnell integriert: „Samuels ist bereits hier in Europa, hat schon gespielt und kann uns schnell weiterhelfen.“ Der 27-Jährige erhält die elfte und letzte Ausländer-Lizenz. Der US-Amerikaner Michael Davies fällt nach seiner Knie-Operation bekanntermaßen für den Rest der Saison aus. Doch Trevor Parkes macht nach einer Handverletzung große Fortschritte. „Ich hoffe, dass ich schon bald wieder auf dem Eis stehe“, sagte der Topscorer der Panther mit 21 Saisontoren.

