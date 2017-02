2017-02-03 19:36:17.0

AEV Brady Lamb bleibt ein Augsburger Panther

Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit einem weiteren Leistungsträger verlängert: Brady Lamb spielt auch in der kommenden Saison für den AEV.

Nach Thomas Holzmann, Arvids Rekis und Aleksander Polaczek hat auch Brady Lamb seinen Vertrag bei den Augsburger Panthern verlängert, wie der AEV am Freitagabend mitgeteilt hat. Damit läuft der Verteidiger auch in der Saison 2017 / 2018 für den AEV auf.

Der AEV verpflichtete Lamb in der Saison 2014 / 2015, nachdem der Rechtsschütze in der American Hockey League gespielt hatte. Bei den Augsburger Panthern schaffte er in 141 Partien 14 Tore und 65 Assists.

AEV-Trainer Stewart: "Brady Lamb gehört zu den besten Verteidigern der Liga"

Der AEV zeigt sich glücklich, dass der Vertrag mit dem 28-Jährigen verlängert wurde. Panther-Coach Mike Stewart sagt über ihn: "In unseren Augen gehört Brady Lamb zu den besten Verteidigern der Deutschen Eishockey Liga - Brady ist stark in der eigenen Zone, spielt einen guten ersten Pass und trifft auch unter Druck die richtigen Entscheidungen auf dem Eis." Außerdem sei er ein absoluter Leader, dessen Wort in der Kabine Gewicht habe.

Brady Lamb selbst hat aktuell ein großes Ziel vor Augen: "In meinem dritten Jahr in Augsburg stehen wir endlich unmittelbar vor der Playoff-Teilnahme. Ich habe in meiner gesamten Profi-Karriere noch keine Playoffs absolviert und kann es schon heute kaum erwarten, dass die schönste Zeit des Jahres endlich beginnt."

Er glaube daran, dass die Augsburger Panther jeden Gegner schlagen können - das hätten sie in diesem Jahr schon bewiesen. Jetzt werde die Mannschaft alles dafür tun, direkt ins Viertelfinale einzuziehen. sge

