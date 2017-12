2017-12-24 12:09:00.0

Augsburger Panther Das Jahr des AEV: Mit einem großen Kampf endete die Erfolgssaison

Die Augsburger Panther spielten zuerst die erfolgreichste Saison seit Jahren und zogen direkt ins Viertelfinale ein. In der neuen Spielzeit folgte der Einbruch. Von Milan Sako

Aktuell kämpfen die Panther noch um den Einzug in die K.O.-Runde. Doch 2017 ist das erfolgreichste Jahr des AEV in der Deutschen Eishockey-Liga nach der Vizemeister-Saison 2010. Platz sechs – so gut war das Gründungsmitglied der Liga in 23 DEL-Jahren nach dem Ende der Punktrunde noch nie dagestanden. Viel wichtiger jedoch: die Mannschaft von Trainer Mike Stewart qualifizierte sich ohne den Umweg über die erste Play-off-Runde direkt für das Viertelfinale der besten acht Mannschaften in Deutschland.

Gegen die von Schmuckdesigner Thomas Sabo finanziell üppig ausgestatteten Nürnberger traten die Panther als krasser Außenseiter an. Doch Freizeit-Cowboy Stewart hatte seine Herde bestens im Griff und lieferte mit seinen Profis den Franken einen großen Kampf.

Die Serie bot alles, was Play-off-Hockey ausmacht. Trainer Mike Stewart setzte seine härtesten Checker Brady Lamb und Scott Valentine auf die Paradereihe der Franken mit den Nationalstürmern Patrick Reimer und Yasin Ehliz sowie Spielmacher Steven Reinprecht an. Mit etwas Glück setzte sich der haushohe Favorit mit 4:3-Siegen in der best-of-seven-Serie schließlich durch. Der Mannschaft und dem Klub blieb die Gewissheit, ihren Fans und Sponsoren endlich wieder ein Sahnehäubchen auf das Eishockey-Jahr gesetzt zu haben.

Im Sommer blieb die AEV-Mannschaft zusammen - der Erfolg ging

Normalerweise pickt sich anschließend die zahlungskräftige Konkurrenz die Rosinen aus dem AEV-Kuchen, doch nicht so im Sommer 2017. Hauptgesellschafter Lothar Sigl konnte die Verträge mit 21 Spielern, darunter acht von neun Ausländern, verlängern. „Seitdem ich in Augsburg bin hat es das noch nie gegeben“, wunderte sich selbst Steffen Tölzer. Und der Kapitän spielt schon immer in Augsburg.

Die Kontinuität im Kader schien sich auszuzahlen. Nach wenigen Spieltagen der neuen Saison lagen die AEV-Profis an der Spitze. Doch der November verlief sportlich trist mit nur einem Sieg aus neun Begegnungen. Die Mannschaft rutschte aus den Play-off-Rängen und ist im Augenblick dabei, sich aus der Krise zu spielen.

