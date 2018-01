2018-01-14 16:19:17.0

Eishockey Die Serie der Augsburger Panther reißt gegen Köln

Nach vier Erfolgen in Folge verlieren die Panther im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion mit 1:3. Ein Ex-Augsburger auf Seiten der Gäste schnürte dabei einen Doppelpack. Von Andreas Kornes

Nach vier Siegen in Folge kassierten die Augsburger Panther am Sonntag im Heimspiel gegen Köln wieder eine Niederlage. Im mit 6139 Zuschauern ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion gewannen die Gäste aus der Domstadt mit 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Dabei zeigten die Gastgeber wie schon am Freitag beim 2:1-Sieg in Nürnberg eine sehr konzentrierte Leistung - vor toller Kulisse.

Knapp 1000 mitgereiste Haie-Fans sorgten im Sangeswettstreit mit den Augsburger Fans für Gänsehaut-Atmosphäre. Auf dem Eis tat sich dagegen zunächst wenig Spektakuläres, denn auch die Gäste hatten erst einmal die Devise „Safety first“ ausgegeben. Erst ein Missgeschick von Brady Lamb änderte das.

Ex-Panther Justin Shugg brachte Köln in Führung

Einen Pass des Verteidigers fing Justin Shugg, vergangene Saison noch im Panther-Trikot, ab, stürmte allein auf Olivier Roy zu und verwandelte eiskalt zum 1:0 für die Gäste (19.). Dabei blieb es bis zur ersten Pause, die mit einem kleinen Seitenhieb für die Haie-Fans begann. Kaum waren die Mannschaften vom Eis, dröhnte der Altbier-Song der Toten Hosen aus den Lautsprechern. Dieser beschäftigt sich mit der längsten Theke der Welt, die angeblich in Düsseldorf steht - bei den Köln-Fans dürfte die musikalische Würdigung des ungeliebten Nachbarn nicht unbedingt Glücksgefühle ausgelöst haben.

Im zweiten Durchgang erarbeite sich Köln mehr und mehr Spielanteile. Auffällig auch: Beide Mannschaften blieben der Strafbank fern. Augsburg konnte sich also nicht auf sein starkes Powerplay verlassen, sondern benötigte eine kleine Portion Glück für den Ausgleich. Einen Schuss von Trevor Parkes aus spitzem Winkel fälschte Kölns Moritz Müller ins eigene Tor ab (31.). Da es im Eishockey aber keine Eigentore gibt, bekam Parkes den Treffer gutgeschrieben - sein 20. Tor in dieser Saison.

Brady Lamb lieferte sich einen Zweikampf mit Bolduc

Das Erfolgserlebnis zeigte sofort Wirkung. Augsburg war wieder ein gleichwertiger Gegner. Dann wurde es hitzig: Lamb, 100-Kilo-Verteidiger der Panther und ansonsten ein eher ruhiger Vertreter seiner Art, geriet mit Alexandre Bolduc ins Gehege ( hier lesen Sie, was Lamb zu dem Boxkampf sagt). Ein spektakulärer Zweikampf, den der Augsburger mit einem Aufwärtshaken klar gewann. Ein paar Meter weiter lieferten sich Shugg und Aleksander Polaczek ebenfalls ein kleines Scharmützel. Die Konsequenz: vier Mann auf den Strafbänken, aber weiterhin keine Überzahlsituation auf dem Eis. Trotzdem: Jetzt wurde aus dem anfangs taktisch geprägten Spiel ein hitziges Duell. Nicht unschuldig daran waren die Schiedsrichter, die eine sehr großzügige Linie vertraten.

Als sich die Gemüter gerade wieder beruhigt hatten, schloss Corey Potter einen schönen Angriff zum 2:1 für die Gäste ab (52.). Die Panther warfen jetzt alles nach vorne. Olivier Roy ging zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Vergeblich. Shugg traf ins leere Tor zum 3:1 für die Haie (60.).



