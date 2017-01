2017-01-13 06:30:00.0

Augsburger Panther Diese Erfolgsformel steckt hinter dem Höhenflug der Panther

Die Augsburger Panther befinden sich mit ihrer Siegesserie auf einem Höhenflug. Trainer Mike Stewart setzt auf Tempo. Auch am Wochenende soll seine Erfolgsformel Wirkung zeigen. Von Milan Sako

Derek Dinger ist am Verzweifeln. Immer wieder schießt der Panther-Verteidiger Pucks auf das Tor, aber er zielt daneben. Das Tor ist leer, aber Dinger trifft einfach nicht die rote Querstange. Das ist die Aufgabe eines Spaß-Wettbewerbs am Ende des Mittagstrainings der Augsburger Eishockey-Profis. Die Kollegen Brady Lamb und Arvids Rekis feixen schon, Mike Stewart verfolgt die Szene mit einem Lächeln. Erstens hat der Trainer schon getroffen und ist damit raus aus dem Kleine-Buben-Spiel. Zweitens kann der Austro-Kanadier entspannt zuschauen. Denn im Spiel läuft es für die AEV-Profis in der Deutschen Eishockey-Liga seit Wochen wie geschmiert.

Nach drei Jahren Play-off-Pause spricht alles dafür, dass die Augsburger erstmals seit 2013 wieder in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft einziehen. Die Mannschaft bietet begeisterndes Eishockey und zwang zuletzt den deutschen Meister München im Curt-Frenzel-Stadion mit 6:5 nach Verlängerung in die Knie.

ANZEIGE

Augsburger Panther machen ihre Fans glücklich

Die Fans genießen das Spektakel auf der 60 Meter langen und 30 Meter breiten Eisbahn. Bereits vier von 18 Heimspielen waren mit 6139 Zuschauern ausverkauft.

Auch am Sonntag, 15. Januar (16.30 Uhr), wenn Mannheim mit Nationaltorwart Dennis Endras nach Augsburg kommt, sind die Sitzplätze bereits gut gebucht. Am heutigen Freitag treten die AEV-Profis bei der Spitzenmannschaft in Köln an. „Ein schweres Wochenende“, sagt Mike Stewart. Doch eigentlich ist es egal, welches Team die Augsburger vor die Brust bekommen. „Wenn wir unser Panther-Hockey spielen, dann können wir wirklich jeden Gegner schlagen“, sagt der Coach.

In seinem zweiten Jahr hat die runderneuerte Mannschaft das taktische System des Trainers verinnerlicht. Das System Stewart setzt auf Tempo. Entsprechend hat er seinen Kader zusammengestellt. Die schnellen Stürmer setzten den scheibenführenden Gegner unter Druck, selbst die Verteidiger rücken nach.

Die weiteren Faktoren für die Augsburger Erfolgsformel: Die Panther zeigen das beste Überzahlspiel der Liga und verfügen mit Jonathan Boutin und Ben Meisner über ein solides Torhüter-Duo. Den so oft beschworenen Teamgeist fasst Stürmer Justin Shugg in Worte: „Es ist einfach großartig, in dieser Mannschaft zu spielen. Wir sind wie ein Wolfsrudel: Wenn wir angegriffen werden, wehren wir uns alle.“

Augsburger Panther feiern fünf Siege in Folge

In giftigen Partien wie gegen Straubing oder Wolfsburg zeigte die Meute, dass sie mit Härte nicht einzuschüchtern ist. Mittlerweile feierten die Augsburger fünf Siege in Folge. Und was Stewart besonders freut: Die Abwehr steht solide.

„Trotz der fünf Gegentore gegen München haben wir in den vergangenen fünf Spielen nur elf Treffer kassiert.“ Als Tabellensechster beträgt der Vorsprung auf den Siebten Ingolstadt bereits elf Punkte. Platz sechs wäre Geld wert. Dann müssten sich die Augsburger nicht durch die lästige erste Play-off-Runde kämpfen, sondern würden direkt ins Viertelfinale einziehen. „Das wäre schon schön“, sagt Mike Stewart.

Der Vertrag des Trainers endet nach dieser Saison und derzeit laufen die Verhandlungen über eine Verlängerung. „Kein Kommentar“, sagt Stewart dazu. Aus dem Umfeld ist zu hören, dass die Chancen auf seinen Verbleib gut stehen. Torwart Boutin kann wohl ebenso gehalten werden wie Topscorer Trevor Parkes.

Doch Stewart will jetzt keine Personalfragen diskutieren. Der Ex–Verteidiger denkt nur an die nächste Aufgabe in Köln. „Wir müssen irgendwie ihren überragenden Torwart Gustaf Wesslau knacken – viel schießen und ihm die Sicht nehmen.“ Die Mittel dazu haben die Panther. Der mit 110 Saisontoren viertbeste Angriff der Liga trifft oft genug – auch wenn ein Torwart im Kasten steht.

Mehr zu den Augsburger Panthern lesen Sie hier:

Justin Shugg - der gefeierte Nothelfer

Die Panther begeistern Augsburg