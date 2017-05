2017-05-19 10:31:12.0

AEV Hans Detsch verlängert bei den Augsburger Panthern

Die 21. Vertragsverlängerung ist fix: Stürmer Hans Detsch bleibt den Augsburger Panthern weiterhin erhalten. Ob er den Sprung in die DEL schafft?

Stürmer Hans Detsch bleibt dem AEV erhalten: Wie die Augsburger Panther mitteilen, gehört der 22-Jährige auch im kommenden Jahr zum Kader. Es ist bereits die 21. Vertragsverlängerung des Vereins für die Saison 2017/18.

Hans Detsch wechselte zur Saison 2014/15 vom ESV Kaufbeuren aus der DEL2 nach Augsburg. In den vergangenen drei Spielzeiten absolvierte Detsch, der überwiegend für die Förderlizenzpartner der Panther Ravensburg Towerstars (129 Spiele) und ERC Sonthofen (14 Spiele) zum Einsatz kam, 23 DEL-Spiele.

ANZEIGE

Hans Detsch: "Versuche, Stammplatz in Augsburg zu erarbeiten"

Die Verantwortlichen der Panther trauen es dem 22-jährigen Linksschützen nach eigenen Angaben aber nach wie vor zu, den Sprung in die DEL zu schaffen. Deshalb wurde der Vertrag mit dem 1,86 Meter großen und 101 Kilogramm schweren gebürtigen Landsberger um ein Jahr verlängert.

Trainer Mike Stewart sagt zum Vertragsverlängerung: "Hans Detsch wird in diesem Sommer gemeinsam mit unserem Strength-und-Conditioning-Coach Sven Herzog hart an sich arbeiten, um dann ab August um einen Platz in unserem Line-Up zu kämpfen."

Der Spieler selbst äußerte sich ebenfalls: "Ich möchte nach den letzten drei Jahren, in denen ich in Ravensburg und Sonthofen viel Spielpraxis sammeln konnte, nun versuchen, mir einen Stammplatz in Augsburg zu erarbeiten." AZ