Augsburger Panther Knappe Niederlage in Straubing

Die Augsburger Panther haben am Sonntag im bayerischen Derby gegen die Straubing Tigers eine knappe 2:3-Niederlage einstecken müssen.

Das Team von Trainer Mike Stewart unterlag in Niederbayern vor 3664 Zuschauern mit 2:3 (0:1/2:1/1:0). Michael Davies hatte die Panther in der 14. Minute in Überzahl in Führung gebracht, Thomas Holzmann glich Mitte des 2. Drittels zum zwischenzeitlichen 2:2 aus.

Ein ausführlicher Spielbericht folgt in Kürze.