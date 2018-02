2018-02-05 08:13:00.0

Eishockey Nach der Pleite gegen Ingolstadt brodelt es in AEV-Trainer Stewart

Mit einer enttäuschenden Leistung beim 1:5 gegen Ingolstadt verärgern die Panther auch ihren Trainer. Die Play-offs sind damit weit weggerückt. Gut, dass jetzt erst mal Pause ist. Von Andreas Kornes

Pressekonferenzen nach Heimspielen der Augsburger Panther laufen immer nach dem gleichen Muster ab. Zuerst sitzen die Trainer auf der kleinen Tribüne im Presseraum des Curt-Frenzel-Stadions. Panther-Pressesprecher Stephan Esch bittet beide um ihr Statement zum Spiel. Eine Kamera überträgt die Pressekonferenz in den VIP-Raum und via Facebook ins Internet.

Ist der offizielle Teil beendet und die Kamera aus, steht Augsburgs Trainer Mike Stewart noch mit den Journalisten zusammen und diskutiert über das Spiel. Das kann mitunter ein nettes Gespräch sein. Nach der 1:5-Niederlage gegen Ingolstadt am Freitagabend war es das nicht. (Lesen Sie hier den Spielbericht: AEV verliert 1:5 gegen Ingolstadt). Es herrschte eine eisige Atmosphäre. Stewart war nicht nach einem netten Plausch zumute. Das lag weniger an den Fragen der Journalisten, als vielmehr an der Leistung seiner Mannschaft. 0:4 hatte es schon nach dem ersten Drittel gestanden.

ANZEIGE

Die Partie war früh entschieden. Mit einem Sieg hätten die Panther noch einmal auf zwei Punkte an die Play-off-Plätze heranrutschen können. So aber sind es fünf Punkte Rückstand, bei nur noch drei Spielen. „Wir haben eine große Chance verpasst“, sagte Stewart also und blickte eisig in die kleine Runde. „Jeder hat gewusst, wie wichtig das Spiel ist und wir haben die ersten 20 Minuten einfach verschlafen.“ Schon nach 32 Sekunden waren die Gäste aus Ingolstadt in Führung gegangen.

Stewart: „Waren im ersten Drittel nicht bereit zu kämpfen oder zu arbeiten“

„Dann hatten sie das Momentum auf ihrer Seite und haben immer weitergemacht. Wir hatten im ersten Drittel keine Antwort.“ Warum das so war, wusste Stewart an diesem Abend noch nicht. Natürlich seien am Ende einer langen Saison einige Spieler angeschlagen und nicht komplett fit in das Spiel gegangen. „Aber das soll keine Ausrede sein, das ist nicht mein Stil.“ Fest stehe nur eines: „Wir waren im ersten Drittel nicht bereit zu kämpfen oder zu arbeiten.“ In der ersten Pause sei es dementsprechend laut geworden in der Kabine. Stewart: „Dann haben wir relativ ordentlich gespielt, aber wir haben das Anschlusstor nicht geschafft. Unsere ersten 20 Minuten waren brutal schlecht, das hat uns die Partie gekostet.“

Mit diesem Negativerlebnis gehen die Panther in die Olympia-Pause, die bis zum 28. Februar dauert. Die Spieler bekommen in der kommenden Woche frei. „Wir haben endlich Zeit, ein paar Verletzungen auszukurieren“, sagte Stewart.