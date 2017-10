2017-10-03 16:35:10.0

AEV Niederlage gegen Schwenningen: Panther verspielen hohe Führung

Die Augsburger Panther stecken in einem Tief. Beim Heimspiel gegen Schwenningen führten sie zunächst 3:0 - und kassierten dann doch noch fünf Treffer. Von Andreas Kornes

Die Augsburger Panther stecken in einem Tief, aus dem sie sich auch am Dienstag nicht befreien konnten. Das 3:5 gegen die Gäste aus Schwenningen war die vierte Niederlage in Folge. Dabei galt auch diesmal: stark begonnen, noch stärker nachgelassen. Selbst eine zwischenzeitliche 3:0-Führung gegen die Mannschaft aus dem Tabellenkeller konnte den Augsburgern ganz offensichtlich nicht ausreichend Sicherheit geben, um das ersehnte Erfolgserlebnis zu erzwingen.

Dabei hatten beide Teams vor 5050 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion vorsichtig begonnen. Die Augsburger wollten ein ähnliches Debakel wie am Sonntag in München vermeiden. Dort waren sie im zweiten Drittel gleich mehrfach ausgekontert worden und hatten vier Gegentreffer kassiert – Endstand 2:5. Diesmal galt: Erst einmal in der Defensive stabil stehen. Das funktionierte auf beiden Seiten zunächst gut, war aber nur bedingt sehenswert. Einmal mehr musste einer der schussgewaltigen Panther-Verteidiger als Dosenöffner fungieren. Mark Cundari zog von der blauen Linie ab, Thomas Holzmann fälschte entscheidend ab – 1:0 (12.).

Niederlage gegen Schwenningen: Panther führten 3:0

Ansonsten tat sich eher wenig. Auf Augsburger Seite mag das auch daran gelegen haben, dass Trainer Mike Stewart die Reihen umstellen musste. Drew LeBlanc fehlte angeschlagen. Für ihn rutschte Alexander Thiel in die Mannschaft und Reihe vier. LeBlancs Platz als Center der zweiten Reihe übernahm David Stieler, für ihn wurde Christian Kretschmann aus der vierten in die dritte Reihe beordert.

Das zweite Drittel verlief deutlich spektakulärer. 49 Sekunden waren gespielt, als Michael Davies auf 2:0 erhöhte. Der Treffer allerdings ging zum Großteil auf das Konto von Matt White. Der war elegant durch die gegnerischen Reihen getanzt und hatte den Puck auch schon durch die Schoner von Schwenningens Torwart Dustin Strahlmeier bugsiert. Davies musste die Scheibe nur noch aus gefühlten fünf Zentimetern über die Torlinie schieben. Und der US-Amerikaner durfte sich kurz darauf gleich nochmal feiern lassen: In Überzahl vollendete er aus spitzem Winkel zum 3:0 (34.).

Am Donnerstag kommt Wolfsburg nach Augsburg

Die Vorentscheidung schien gefallen, daran änderte zunächst auch der prompte Anschlusstreffer zum 1:3 durch William Acton nichts (35.). Als dann aber Andreè Hult in Überzahl per Schlagschuss auf 2:3 verkürzte (39.) war die Partie plötzlich wieder offen. Zehn Sekunden des letzten Drittels waren gespielt, als Anthony Rech den Puck durch die Schoner des überraschten Panther-Torwarts Jonathan Boutin schoss. Der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt. Und es kam noch schlimmer: Hult brachte die Gäste erstmals in Führung (52.). Die Augsburger Bank reklamierte Abseits – vergeblich. Genauso wie die aufopferungsvollen Bemühungen, das Spiel noch einmal zu drehen. Acton sorgte mit seinem Treffer ins leere Tor für den Endstand (60.).

Schon am Donnerstag steht das nächste Heimspiel an. Dann gastiert Wolfsburg im Curt-Frenzel-Stadion (19.30 Uhr).