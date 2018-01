2018-01-30 14:59:19.0

Eishockey Panther-Stürmer Trevor Parkes kann wieder spielen

Vor dem Spiel in Berlin ist der beste Stürmer der Augsburger Panther wieder einsatzbereit: Trevor Parkes konnte das Training voll mitmachen. Was sein Trainer dazu sagt. Von Milan Sako

Es sieht gut aus für Trevor Parkes. Die letzte Trainingseinheit am Dienstag vor der Abfahrt nach Berlin absolvierte der Torjäger der Augsburger Panther komplett. In der Hauptstadt tritt der AEV am Mittwoch um 19.30 Uhr gegen die Berliner Eisbären an - mit dem torgefährlichsten Angreifer der Panther? Ursprünglich hatte es geheißen, dass der 26-Jährige erst nach der Olympiapause Ende Februar in den Kader zurückkehren kann. Doch die Handverletzung heilt offenbar gut ab. „Parkes spielen zu lassen ist eine der Optionen, aber ich muss noch das Training am Mittwochvormittag in Berlin abwarten“, sagt Mike Stewart.

Der AEV-Trainer wird kurzfristig über seine Aufstellung entscheiden. Zwar dürfte der Angreifer noch nicht vollständig genesen sein, doch Eishockey-Profis sind es gewöhnt, trotz der einen oder anderen Blessur in ihre Montur zu schlüpfen. Der ehemalige Panther-Stürmer John Zeiler spielte einst trotz eines gebrochenen Daumens. Die rechte Hand des Stürmers war damals fast doppelt so groß wie die linke.

ANZEIGE

Nun wird Parkes auf die Zähne beißen müssen. Die letzten fünf Punktspiele der Deutschen Eishockey-Liga sind zu wichtig, als dass der AEV-Coach auf seinen torgefährlichsten Stürmer verzichten könnte. 21 Saisontore erzielte der wuchtige Außenstürmer in 43 Partien. Der Profi aus Niagra Falls ist damit drauf und dran, seinen Vorjahreswert von 25 Treffern zu erreichen. Auch der US-Amerikaner Evan Trupp trainierte nach seiner Schulterverletzung wieder mit, die Rückkehr des Spielmachers ist laut Stewart eine Option. Die Rückkehr des zweiten Spielmachers neben Drew LeBlanc ist ebenfalls eine der Optionen, sagte Mike Stewart.

So liefen die vergangenen Play-offs für die... In der Saison 2008/2009 schaffen es die Panther mit Trainer Larry Mitchell in die erste Runde der Play-offs. Foto: Ulrich Wagner (Archiv)

Wenn die Augsburger Panther noch eine Chance auf den Einzug in die Play-offs haben wollen, sollten in den beiden verbleibenden Spielen vor der Olympiapause in Berlin und am Freitagabend gegen Ingolstadt zwei Siege herausspringen. Der Abstand auf die Play-off-Plätze liegt nach der jüngsten Niederlage gegen den Tabellenletzten Straubing bei mittlerweile sieben Punkten.

Lesen Sie auch:

War's das mit den Play-offs? Die Panther verlieren gegen Straubing

Hauptgesellschaftler will Mike Stewart als Trainer behalten