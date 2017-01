2017-01-29 18:46:10.0

Augsburger Panther Panther feiern höchsten Saisonsieg in Schwenningen

Die Augsburger Panther haben sich mit einem eindrucksvollen 6:1-Sieg in Schwenningen im Kampf um die Play-off-Plätze zurückgemeldet. Zwei Spieler trafen doppelt beim Erfolg.

Ein perfektes Auswärtsspiel lieferten die Augsburger Panthern am Sonntag in Schwenningen ab und feierten mit dem 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) den höchsten Saisonsieg der Saison und zugleich den elften Erfolg im 22. Auswärtsspiel. Zudem freute sich der zuletzt nicht immer stabile Torhüter Jonathan Boutin über lediglich einen Gegentreffer. Das gibt Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben, die deutlich schwieriger werden dürften.

Einen großen Wunsch hatte Augsburg Trainer Mike Stewart vor dem Match im Schwarzwald: Nicht wieder schnell hinten liegen. Am Freitag führten die Gäste aus Köln nach dreieinhalb Minuten mit 2:0. "Da wird es gerade gegen Topmannschaften extrem schwierig", blickte der AEV-Coach auf die letztlich klare 1:4-Niederlage am Freitag zurück und fügte an: "Wir haben gegen den starken Torwart Gustav Wesllau keine Lösung gefunden."

Zwei Tage später in Schwenningen lösten die AEV-Profis die Aufgabe fast perfekt. Im ersten Drittel kontrollierten die Augsburger Puck und Gegner. Einziges Manko bis dahin: zu wenige Tore. Lediglich Ben Hanowski traf nach einem Abpraller von der Bande eher glücklich zum 1:0 in der 20. Minute.

Verdient war der Vorsprung allemal und im zweiten Drittel schlugen die Augsburger aus ihrer Überlegenheit auch Kapital. Trevor Parkes, David Stieler, erneut Hanowski und Drew LeBlanc in Überzahl schossen eine beruhigende 5:0-Führung heraus. Nach dem fünften Gegentor machte der erst 22-jährige Torwart Marco Wölfl Platz für Dustin Strahlmeier.

Die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Pat Cortina fiel in diesem Abschnitt förmlich auseinander. Aber: Die Panther zwangen die Wild Wings mit ihrem druckvollen Forechecking zu Fehlern. "Augsburg macht das richtig gut und viel Druck auf unser Tor", sagte Schwenningens Verteidiger Benedikt Brückner nach dem zweiten Drittel.

Im letzten Abschnitt machte Drew LeBlanc mit seinem zweiten Treffer des Spiels das halbe Dutzend voll. Schwenningens Andre Hult verhinderte mit seinem Tor in der 55. Minute ein Zu-Null-Debakel.

AEV-Trainer Stewart konnte den Rest der Partie entspannt verfolgen und wird ab Dienstag sein Team auf die nächsten Aufgaben einstellen. Zwar genießen die Augsburger zwei mal Heimrecht doch die Gegner – Berlin am Freitag und Nürnberg am Sonntag – sind deutlich stärker einzuschätzen als Schwenningen.

