2017-02-01 13:23:45.0

Augsburger Panther Rekis und Polaczek bleiben den Panthern treu

Die Augsbuger Panther haben die Verträge mit zwei weiteren Leistungsträgern verlängert. Arvids Rekis und Aleksander Polaczek tragen auch kommende Saison das Trikot des AEV. Von Milan Sako

Der Kader der Augsburger Panther für die kommende Saison nimmt Gestalt an. Nun haben die beiden ältesten Spieler im Team von Mike Stewart ihre Verträge verlängert. Beide sind Ex-Nationalspieler und bringen viel Erfahrung aber auch Biss ins Spiel des DEL-Klubs ein.

Stürmer Aleksander Polaczek und Verteidiger Arvids Rekis bleiben den Panthern ein weiteres Jahr treu. Vor wenigen Tagen noch hatte Polaczek angekündigt, sich mit Hauptgesellschafter Lothar Sigl zusammensetzen. Denn ein Wechsel zu einem anderen Klub kam für den 36-jährigen Außen, der in Biburg bei Augsburg ein Haus baut, nicht in Frage. "Mir gefällt es in Augsburg und in der Mannschaft passt wirklich alles", sagte der Angreifer, der im Nachwuchs des Augsburger EV groß geworden ist. Trainer Mike Stewart schätzt seinen giftigen Außen: "Er hat einen Körper wie ein 25-Jähriger und spielt wie ein 20-Jähriger", sagt der AEV-Coach über den Ex-Nationalspieler. Zur Saison 2015/16 kehrte der WM-Teilnehmer in seine Heimat zurück.

Polaczek hat große Play-off-Erfahrung

In 94 DEL-Spielen für die Panther verbuchte der 1,78 Meter große und 82 kg schwere Linksschütze 19 Scorerpunkte (zehn Tore und neun Vorlagen). Sein Vorteil für die aktuelle Spielzeit: Polaczek verfügt über große Erfahrung in den Play-offs, denn er spielte mit seinen vorherigen Klubs insgesamt 78 Mal in der K.-o.-Runde. Spätestens in der kommenden Saison wird er wohl sein 800. DEL-Spiel bestreiten.

Über noch mehr internationale Erfahrung verfügt Arvids Rekis. Der gebürtige Lette mit deutschem Pass spielte bei drei Olympischen Spielen und sieben Weltmeisterschaften für sein Land. "Arvids ist wie ein Soldat: er kämpft immer, blockt Schüsse und ist für unserer Defensive unheimlich wichtig", sagt Mike Stewart über den Verteidiger, der im kommenden Jahr seine insgesamt neunte Saison im Schleifgraben in Angriff nehmen wird. Aber der 38-Jährige startet auch gelegentliche Ausflüge nach vorne, wie seine fünf Saisontore und vier Vorlagen zeigen.