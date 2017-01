2017-01-25 22:04:59.0

Augsburger Panther Sieg nach heißem Spiel in Wolfsburg

Die Augsburger Panther siegen nach zwei Pleiten in Folge in Wolfsburg mit 4:3 nach Verlängerung. Es war ajedoch nicht der einzige Grund zur Freude an diesem Abend.

Nach zwei Niederlagen in Folge konnten die Augsburger Panther und einige mitgereiste Fans am Mittwochabend wieder jubeln. In Wolfsburg siegte der AEV mit 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) in der Verlängerung. Den Siegtreffer in der 62. Minute erzielte Trevor Parkes mit einem besonderen Tor. „Es ist wichtig, dass wir mit einem Sieg die Konkurrenten auf Abstand halten“, freute sich der Siegtorschütze im TV-Interview.

Die beste Nachricht für die AEV-Fans lieferte vor dem Match der Kapitän. Steffen Tölzer verlängerte seinen Vertrag gleich bis 2020. Normalerweise geizt Hauptgesellschafter Lothar Sigl mit langfristigen Vereinbarungen, doch zu dem Verteidiger hat der Klubchef großes Vertrauen. Vor zwei Wochen löste der 31-Jährige den heutigen Sportmanager Duanne Moeser als DEL-Rekordspieler der Panther ab.

ANZEIGE

Am Abend bereitete Tölzer das 2:1 durch Arvids Rekis vor. Davor hatte Trevor Parkes mit seinem 16. Saisontor die Gäste 1:0 (7. Minute) in Führung gebracht. Die Grizzlys hielten dagegen und glichen jeweils durch Mark Voakes aus. Beim 2:2 traf der Kandier im Überzahlspiel. Gegen den abgefälschten Schuss hatte Augsburgs Torwart Jonathan Boutin, der trotz zweier Auswechselungen zuvor das Vertrauen von Trainer Mike Stewart bekommen hatte, keine Abwehrchance. Danach wurde es wie schon in den bisherigen Saison-Duellen der Tabellennachbarn hitzig. Sekunden vor der zweiten Drittelpause lieferten sich AEV-Verteidiger Mark Cundari und Jim Sharrow eine kurze Boxeinlage. Beide Profis musste für jeweils vier Minuten auf die Strafbank.

Im letzten Abschnitt ging Wolfsburg erstmals durch Alexander Weiss 3:2 (49.) in Führung. Nach einem Check gegen den Kopf von AEV-Stürmer Evan Trupp kassierte der Wolfsburger Jeff Likens eine Spieldauerstrafe. In der folgenden 5:3-Überzahl schoss Brady Lamb in der 59. Minute das 3:3. Trevor Parkes umkurvte in der 62. Minute von hinten das Wolfsburger Tor und traf mit einem Bauerntrick zum 4:3.

Die Pause bis zum nächsten Match ist nur kurz. Am Freitag empfangen die Augsburger Panther um 19.30 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion die der Kölner Haie. AZ

Statistik zum Spiel

Aufstellung: Boutin – Guentzel, Rekis; Valentine, Lamb; Cundari, Tölzer; Dinger – Holzmann, Stieler, Polaczek; Hanowski, LeBlanc, Davies; Shugg, Trupp, Parkes; Thiel, MacKay, Hafenrichter

Tore: 0:1 Parkes (7.), 1:1 Voakes (18.), 1:2 Rekis (28.), 2:2 Voakes (32.), 3:2 A. Weiß (49.), 3:3 Lamb (59.), 3:4 Parkes (62.)

Strafminuten: 16 + 10 Likens / 14

Zuschauer: 2146

Schiedsrichter: Daniel Piechaczek (Ottobrunn), Jens Steinecke (Botterode-Trusetal)