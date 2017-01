2017-01-27 19:51:07.0

Augsburger Panther T.J. Trevelyan spielt auch kommende Saison in Augsburg

Zwei Tage nach der Vertragsverlängerung mit Steffen Tölzer geben die Panther die nächste Personalentscheidung bekannt: Auch T.J. Trevelyan spielt kommende Saison in Augsburg.

Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit T.J. Trevelyan verlängert. Das gab der Verein am Freitagabend vor dem Heimspiel gegen die Kölner Haie (19.30 Uhr) bekannt.

Es ist bereits die zweite Personalentscheidung für die kommende Saison, die der Verein in dieser Woche bekanntgibt. Zuvor hatte schon Kapitän Steffen Tölzer seinen Vertrag bis 2020 verlängert.

T.J. Trevelyan, der derzeit wegen einer Schulterverletzung pausieren muss, hat eine bewegte Zeit bei den Panthern hinter sich. Es gab keine Saison seit seiner Verpflichtung im Jahr 2011, die der Kanadier gesund überstand. Zunächst war ein Fuß schwer lädiert, dann musste das Handgelenk operiert werden und auch die Kniescheibe brach nach einem Schlagschuss des Schwenningers Sascha Goc in zwei Teile.

Vor zwei Jahren musste sich T. J. Trevelyan einen Knöchel operativ behandeln lassen und in der vergangenen Saison kämpfte sich der 32-Jährige nach einem Daumenbruch in der Vorbereitung und einer Schlüsselbeinfraktur während der Punktrunde wieder in die Mannschaft zurück. drs