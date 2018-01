2018-01-24 11:18:49.0

Eishockey Warum FCA-Verteidiger Hinteregger die Panther anfeuert

Der 25-jährige Kicker verfolgt die Spiele des AEV bei Möglichkeit immer im Stadion. Im Interview erzählt er, warum er ein Trikot des Panther-Stürmers Jaroslav Hafenrichter trägt. Von Florian Eisele

Nach dem sensationellen 4:1 gegen Tabellenführer München haben die Augsburger Panther nur noch drei Punkte Rückstand auf die Play-off-Plätze. Einer, der das Spiel im Stadion verfolgt hat, war Martin Hinteregger. Der 25-jährige Verteidiger des FC Augsburg hatte die Dienstagseinheit seines Klubs noch verpasst, weil er zusammen mit seinem Mitspieler Kevin Danso eingeschneit worden war. Am Abend feuerte er den AEV einem Trikot von Stürmer Jaroslav Hafenrichter an.

Herr Hinteregger, Sie tragen ein AEV-Trikot von Jaroslav Hafenrichter. Wie kam es zu der Wahl?

Martin Hinteregger: Die Schnelligkeit, mit der er auf dem Eis unterwegs ist, imponiert mir. Ich kenne ihn über meinen Mitspieler beim FCA, Jan Moravek. Der ist auch Tscheche und hat mir viel von Hafenrichter erzählt. Er hat mir auch mal einen Schläger von ihm mitgebracht, deswegen trage ich jetzt sein Trikot.

Haben Sie selbst auch Eishockey gespielt?

Hinteregger: Ja, ziemlich lange noch, bis ich 18 war. Allerdings war das in der letzten Liga in Österreich, das wäre hier die hinterletzte Kreisklasse (lacht). Aber mit Eishockey kenne ich mich schon ganz gut aus. Ich bin auch immer, wenn es geht beim AEV. Eishockey ist Teil meines Lebens. Von dem her ist es perfekt, dass ich in Augsburg Fußball spiele und es hier einen coolen Eishockey-Verein gibt. AEV-Trainer Mike Stewart kenne ich schon ewig, der hat bei mir daheim in Villach gespielt (Anm. d. Red.: Villach ist etwa 30 Minuten Fahrzeit von Hintereggers Heimatort Feldkirchen in Kärnten entfernt). Als ich gehört habe, dass er hier Trainer wird, hatte ich gleich einen Bezug. Und als ich dann das erste Mal hier im Stadion war, bin ich sofort mitgerissen gewesen.

Gibt es beim FCA noch andere Eishockey-Fans außer Ihnen?

Hinteregger: Daniel Baier und Jan Moravek. Sonst sieht das, glaub ich, ein bisschen mau aus.

Gibt es einen Kontakt zwischen FCA- und Panther-Spielern?

Hinteregger: Leider nicht. Aber ich hoffe dass das mal entstehen könnte. Wir könnten mal im Sommer mit den Eishockey-Spielern Fußball spielen oder mal, wenn es bei uns ein bisschen ruhiger ist, eine Runde Eishockey. Das wäre für alle eine tolle Geschichte.

Schaffen es die Panther noch in die Play-offs?

Hinteregger: Sie müssen jetzt schon eine Serie hinlegen. Aber der Punkteabstand ist klein und die Qualität dafür ist vorhanden. Von dem her kann das schon noch was werden.

