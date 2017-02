2017-02-01 16:43:00.0

FC Augsburg Beim FCA ist die Jugend auf dem Vormarsch

Der Bundesligist hat in den Reihen seiner Nachwuchsmannschaften etliche interessante Spieler. Der Torjäger der B-Junioren hat bereits mit den Profis trainiert. Von Wolfgang Langner

Darauf hat Raphael Framberger lange warten müssen. Am Samstag in Wolfsburg war es dann so weit. Framberger profitierte dabei von einem grippalen Infekt, der den Kapitän Paul Verhaegh zur Aufgabe zwang. Der Rest ist schnell nacherzählt. Der mittlerweile 21-jährige Framberger spielte ein sensationell gutes Profi-Debüt und gab auch noch die Vorlage zum 2:1-Siegtor für den FCA. Interview-Wünsche lehnt Framberger allerdings derzeit ab. „Der Rummel um seine Person ist ihm momentan etwas zu groß“, lässt Dominik Schmitz, der Pressesprecher des Bundesligisten ausrichten (mehr zu Frambergers Bundesligapremiere).

Augsburger Framberger kickt jetzt für den FCA in der Bundesliga

Framberger, der seit den E-Junioren beim FCA kickt, ist der erste gebürtige Augsburger, der für den FC Augsburg in der Bundesliga randurfte. Doch der Nachwuchs rückt immer mehr in den Fokus. Das liegt vor allem daran, dass vor einigen Wochen Manuel Baum seinen Vorgänger Dirk Schuster abgelöst hat. Baum war zuvor Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums und kennt sich in Sachen „eigene Talente“ bestens aus. Baums Vorgesetzter, Präsident Klaus Hofmann, träumt ja davon, dass in der Bundesliga-Mannschaft des FCA einmal vier Spieler stehen, die in Augsburg irgendwann bei den E-Junioren angefangen haben.

Raphael Framberger wurde von Baum exzellent vorbereitet auf seinen Einsatz. „Schon in Spanien im Trainingslager haben wir mit Framberger gesprochen und zu ihm gesagt, dass, wenn Paul einmal ausfallen sollte, er dann ranmuss“, erzählt Baum. „Ich hatte auch in Wolfsburg überhaupt keine Bedenken“, so Baum weiter.

Dass der Nachwuchs bei Baum seine Chance bekommt, davon kann man ausgehen. Schon im Trainingslager hatte er mit Julian Günther-Schmidt, Tim Rieder, Marco Richter, Kevin Danso oder Marco Schuster fünf „junge Wilde“ aus der U23 oder den Juniorenmannschaften dabei. Aber es gibt noch weitere Talente beim FCA. „Ich werde immer wieder mal am Montag oder Dienstag Spieler aus dem Nachwuchs mittrainieren lassen“, so Baum. Kürzlich war Maurice Malone dabei. Ein interessanter Typ. Malone spielt beim FCA in der U17 und führt zusammen mit Malik Batmaz vom Karlsruher SC mit 17 Treffern die Torjägerliste in der B-Junioren-Bundesliga an.

Viele junge Talente im FCA-Kader

Aber auch ansonsten hat der FCA etliche weitere Talente in seinen Reihen. Wie zum Beispiel Romario Rösch, der bei den A-Junioren des FCA spielt und bereits für die deutsche U18 viermal im Einsatz war. Oder den rumänischen U-19-Nationalspieler Alex Negrea, der beim FCA ebenfalls für die A-Junioren spielt.

Zwei Staatsbürgerschaften besitzt Jozo Stanic. Der hat auch schon für zwei Länder Fußball gespielt. In der U17 absolvierte er ein Länderspiel für Deutschland und für Kroatien durfte er in der U19 schon dreimal spielen.

Der Kapitän der A-Junioren Lasse Jürgensen ist ebenfalls schon ein gefragter junger Mann. Für sein Heimatland Dänemark wurde er für drei Länderspiele nominiert. Auch im Tor hätte der FCA mit Florian Kastenmeier noch einen in der Hinterhand. Der Keeper der U23 war ebenfalls schon einmal in der deutschen U18 aktiv.

