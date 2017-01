2017-01-27 06:18:00.0

FC Augsburg Bobadilla muss noch warten

Raúl Bobadilla wird zwar immer fitter. Einen Einsatz in Wolfsburg von Beginn an kann FCA-Trainer Manuel Baum aber nicht versprechen. Von Wolfgang Langner

Am Samstag muss sich der FC Augsburg in Wolfsburg behaupten - und das trotz großer Personalsorgen. Gleich drei Spieler sind krank.

Es ist noch gar nicht so lange her, da war Raúl Bobadilla ziemlich mies gelaunt. Das war in den ersten Trainingseinheiten nach der Sommerpause. Der Argentinier hatte durchaus plausible Gründe für seine Unzufriedenheit. Ihm lag ein sensationelles Angebot des China-Klubs Guangzhou R&F vor. Angeblich hätte Bobadilla bei den Chinesen mindestens vier Millionen Euro pro Jahr verdienen können. Vermutlich mehr wie das Doppelte als beim FCA. Doch Bobadilla hatte zu diesem Zeitpunkt beim Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2018 und man dachte beim FCA nicht im Traum daran, sein „attraktivstes Pferd im Stall“ ziehen zu lassen. Kürzlich in einem Interview mit der Sport Bild gab Bobadilla auch zu, dass allein die „finanzielle Verlockung“ groß war: „Mit meiner Unterschrift hätte ich für meine Familie und mich ausgesorgt gehabt.“

Nun, China ist weit weg und Bobadilla hat sich längst wieder mit dem FCA arrangiert. Sogar mehr als das. Unmittelbar vor der 0:2-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim hat der bullige Stürmer, der in 93 Pflichtspielen 26 Tore für den FCA erzielte, seinen Vertrag in Augsburg bis zum Jahr 2020 verlängert. Für Trainer Manuel Baum eine tolle Geschichte: „Raúl ist eine Institution in Augsburg. Er bringt viel Qualität auf den Platz und hat schon oft für Furore gesorgt. So einen Spieler wünscht man sich als Trainer.“ Allerdings steht die bisherige Saison für Bobadilla unter keinem guten Stern. Wegen einer Schulterverletzung musste er bereits 32 Tage passen und zuletzt plagte sich der Angreifer mit einer langwierigen Wadenverletzung. „Behutsam aufbauen und langsam heranführen“, lautete für Manuel Baum das Motto in Marbella im Trainingslager. Zumindest eine halbe Stunde war er in der Partie gegen Hoffenheim im Einsatz.

FC Augsburg reist mit Personalsorgen nach Wolfsburg

Ist Bobadilla am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg ein Kandidat für die Startelf? Baum zuckt mit den Schultern: „Im Prinzip ist er immer ein Kandidat für die Startelf und man merkt ihm auch an, dass er immer fitter und gieriger wird. Aber da müssen wir noch abwarten. Wir werden kein Risiko eingehen.“ Neben den Dauerverletzten, wie Finnbogason, Caiuby und Callsen-Bracker, könnten auf Baum in Wolfsburg verstärkt personelle Probleme zukommen. Kapitän Verhaegh ist ebenso an Grippe erkrankt wie seine beiden Kollegen Schmid und Kohr. Außerdem ist Stafylidis aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Ob und wer aus diesem Grippe-Trio dabei sein wird, ist noch äußerst fraglich. Gegen die Grippewelle ist man beim FCA nicht gefeit.

Das weiß auch Baum: „Wir können nur die eine oder andere Maßnahme ergreifen, um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren.“ So hat der FCA vor dem Eingang zur Kabine Seifenspender angebracht, wo sich jeder Spieler zumindest die Hände desinfizieren kann. „Da reduziert man schon einiges, was eine Krankheitsübertragung betrifft“, sagt Baum. Ansonsten macht sich der Trainer darüber keine großen Gedanken: „Es bringt nichts, zu jammern über Dinge, die man sowieso nicht beeinflussen kann. Wir haben einen breiten Kader und genügend Qualität um dies zu kompensieren.“

Das war im ersten Spiel nach der Winterpause gegen Hoffenheim nicht ganz der Fall. Der FCA hinterließ zwar in der ersten Hälfte einen guten Eindruck, baute jedoch nach dem Wechsel ab. Für Baum ist das kein Grund zum Pessimismus: „Wir müssen es jetzt schaffen, dass wir nicht nur 45 Minuten ordentlich spielen und dass wir nicht nur gegen den Ball spielen, sondern zielstrebig mit dem Ball gehen. Dass wir uns klarere Chancen herausspielen und dass wir manche Situationen zielstrebiger zu Ende spielen.“

Bei den „Wölfen“ hat sich in der Winterpause einiges getan. Julian Draxler hat den Verein Richtung Paris verlassen. Allerdings hat der Klub auch mit Malli (FSV Mainz) Bazoer (Ajax Amsterdam) Ntep (Stade Rennes) und Osimhen (aus Nigeria) neues Personal verpflichtet. Und dann ist da ja noch mit Mario Gomez ein alter Bekannter. Welcher FCA-Spieler soll sich um den kümmern? Baum lächelt: „Um den kümmern sich alle elf Spieler von uns.“