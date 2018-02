2018-02-01 12:19:30.0

FC Augsburg Daniel Opare ist wohl seinen Stammplatz los

Trainer Manuel Baum setzt gegen Frankfurt auf Framberger - was nicht nur sportliche Gründe haben dürfte. Ob Alfred Finnbogason spielen kann, ist ungewiss.

Auf die Tore von Alfred Finnbogason ist der FC Augsburg angewiesen: Elf mal traf der Angreifer in der Hinrunde für den FCA. In der Rückrunde kommt der 28-Jährige aber offenbar einfach nicht in den Tritt: Wegen Achillessehnenproblemen verpasste er große Teile der Vorbereitung und den Rückrundenauftakt gegen den Hamburger SV. Nun scheint es, als ob FCA-Trainer Manuel Baum erneut auf Finnbogason verzichten muss: Das Mannschaftstraining am Donnerstagvormittag verpasste der Isländer. Es ist aber nicht die einzige Personalrochade.

Als Baum beim Trainingsspiel die gelben Leibchen verteilte, die gemeinhin mit einem Platz in der ersten Elf gleichzusetzen sind, fehlte Finnbogason. Es war aber nicht die einzige Änderung in der Startformation: Jan Moravek (im zentralen Mittelfeld) und Marcel Heller (rechte Seite) scheinen gute Chancen auf einen Startelf-Einsatz zu haben - beide liefen im Trainingsspiel in der ersten Elf auf. Kevin Danso rückte für Jeffrey Gouweleeuw, der sich beim 1:1 in Köln einen Innenbandriss zugezogen hat, in die Innenverteidigung. Auf der rechten Abwehrseite scheint es ebenfalls eine Neubesetzung zu geben: Raphael Framberger ergatterte ebenfalls eines der begehrten gelben Leibchen.

Auf dieser Position hatte den Großteil der bisherigen Saison Daniel Opare einen Stammplatz. Diesen dürfte er nicht nur wegen seiner absteigenden Formkurve vorerst verloren zu haben. Auch sein verhalten abseits des Platzes hat den Verantwortlichen beim FC Augsburg nicht gefallen. In dieser Woche waren Bilder an die Öffentlichkeit geraten, die Opare beim Mittagessen mit der Führungsriege des FC Schalke 04 zeigten.

Opare musste nach einem Zweikampf das Training vorzeitig beenden

Beim FCA bemühten sich die Verantwortlichen zwar, möglichst gelassen zu reagieren. Trainer Manuel Baum konnte seinen Unmut über das Verhalten seines Verteidiger nicht verbergen und kündigte an, ein Gespräch mit ihm führen zu wollen. Dazu passt: Nach einem Zweikampf mit Christoph Janker musste Opare das Training vorzeitig beenden.

Schalke-Manager: Es gibt kein Angebot für Opare

Unterdessen hat Schalke-Sportvorstand Christian Heidel Stellung zum Thema Opare genommen Das Treffen zwischen ihm, Trainer Domenico Tedesco und dem Verteidiger bezeichnete Heidel als reines Kennenlerngespräch. "Wir beschäftigen uns mit sehr vielen Spielern. Wir wollten ein Bild von ihm bekommen." Dass die Bilder davon an die Öffentlichkeit gekommen sind, sei unglücklich: "Es war uns nicht recht, dass es rausgekommen ist." Es gebe aber kein Angebot an den FCA-Verteidiger. Der Vertrag des 27-jährigen Ghanaers Opare mit den Schwaben läuft zum Saisonende aus. Dass sich Heidel und Tedesco mit dem Spieler trafen, sei auch mit den Augsburgern abgesprochen gewesen, bemerkte der Schalke-Manager. Nur dumm, dass davon in Augsburg niemand etwas weiß. (ötz, eisl)

