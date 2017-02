2017-02-13 11:04:45.0

Kommentar Der FC Augsburg hat einfach zu viele Schwachstellen

Marwin Hitz den "Schwarzen Peter" für die Niederlage zuzuschieben, wäre zu einfach. Beim 0:2 gegen Mainz gab es einfach zu viele Ausfälle in der Augsburger Mannschaft. Von Wolfgang Langner

Die Niederlage in Mainz war ein herber Rückschlag für den Bundesligisten. Dabei hat sich der FCA in Sachen Geschlossenheit und Kompaktheit viel zu schlecht präsentiert und deshalb konnte die Mannschaft nie an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen.

Es wurden Stimmen laut, die kritisierten, dass Neuzugang Moritz Leitner nicht im Kader stand. Doch damit hatte das 0:2 in Mainz nichts zu tun. Erstens ist es hypothetisch, ob es mit ihm besser gelaufen wäre und zweitens arbeitet Trainer Manuel Baum fast täglich mit seiner Mannschaft und er wird deshalb schon seine Gründe gehabt haben, Leitner nicht zu bringen.

Man könnte jetzt auch Torhüter Marwin Hitz den "Schwarzen Peter" zuschieben. Das wäre billig. Natürlich hat Hitz bei beiden Toren nicht gut ausgesehen, aber das kann und darf ihm schon einmal passieren. Hitz hat dem FCA in der Vergangenheit genügend Punkte gerettet. Es hat an anderen Stellen gehapert.

Dong-Won Ji mit schwacher Leistung

Vornehmlich über die rechte Seite ist die Partie eingeschlafen. Jonathan Schmid, der aus Hoffenheim gekommen ist, hat, obwohl er eine Woche zuvor ganz passabel gespielt hat, immer noch nicht in die Spur gefunden. Wenn dann an so einem Tag mit Dong- Won Ji, der ebenfalls einen schwachen Tag erwischte, eine weitere Anspielstation in der Offensive wegbricht, wird es schwierig, sich Chancen zu erarbeiten. Wenn dann noch in der Abwehr gepatzt wird, wie in Mainz – tja, dann summiert sich das eben und das Ergebnis ist eine logische Folge.

Der FCA funktioniert nur dann, wenn das ganze Kollektiv funktioniert. Spitzenmannschaften können sich vielleicht einmal erlauben, zwei oder drei schwache Spieler über 90 Minuten mitzuziehen. Doch das wird in Augsburg nicht gelingen. Deshalb muss man, so wie es Manager Stefan Reuter gesagt hat, "seine Lehren daraus ziehen."

