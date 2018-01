2018-01-10 06:26:00.0

FC Augsburg Diese Spieler könnten den FCA verlassen

Über 30 Profis stehen im Kader des FC Augsburg. Zwei Spieler hat der Verein in der Winterpause abgegeben. Eine Übersicht, wer den FCA bis Ende Januar verlassen könnte. Von Johannes Graf

Noch bis Ende Januar ist das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga geöffnet. Ausreichend Zeit also für Klubverantwortliche, sich über den Kader Gedanken zu machen. Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter erklärte jüngst, er sehe aktuell keinen Bedarf, tätig zu werden. Ungeachtet dessen beschäftigt er sich fortwährend mit der Kaderplanung.

Nachdem Tim Rieder (Slask Breslau) und Georg Teigl (Eintracht Braunschweig) den Klub auf Leihbasis verlassen haben, könnten weitere Spieler diesen Weg einschlagen. Reuter will allerdings keine Spieler wegschicken. Er sagt dazu, nicht jede Leihe mache Sinn. "Wenn wir spüren, dass ein Zweitligist den Spieler dazunimmt, er aber nicht gesetzt ist, ist es sinnvoller, dass er bei uns auf Topniveau trainiert und in der Regionalliga spielt." Im ausgedehnten Kader mit 31 Profis gibt es weitere Kandidaten, die für eine Ausleihe oder einen Verkauf im Winter in Betracht kommen.

Dong-Won Ji Für den südkoreanischen Nationalspieler verlief die Vorrunde enttäuschend. Am zehnten Spieltag in Bremen kam er erstmals in der laufenden Bundesligarunde zum Einsatz. Es folgten noch zwei weitere Einwechslungen in der Schlussphase gegen Leverkusen und Bayern München. Allmählich droht dem 26-Jährigen das WM-Aus. Das Turnier in Russland, für das sich Südkorea qualifiziert hat, könnte ohne Ji stattfinden. Dass er in der Rückrunde häufiger für den FCA zum Einsatz kommt, diese Chancen sind gering. Da Jis Vertrag ausläuft, käme wohl nur ein Verkauf infrage.

Gojko Kacar Im Sommer läuft der Vertrag des Serben aus. In der Vorrunde kam er einmal zum Einsatz, spielte 90 Minuten gegen den VfB Stuttgart. Gegen Ende der Hinrunde fand der 30-Jährige im Pflichtspielkader keine Berücksichtigung mehr. Zuletzt war über einen Wechsel zu Zweitligist Darmstadt 98 spekuliert worden. Der dortige Trainer Dirk Schuster schätzt Kacars Defensivqualitäten. Im Kicker berichtete der Profi jüngst von Anfragen. "Natürlich wünsche ich mir mehr Spiele. Aber ich habe nicht vor zu wechseln, Stand jetzt bleibe ich hier."

Marvin Friedrich Als Trainer Baum im Sommer darauf verzichtete, Marvin Friedrich mit auf die England-Reise zu nehmen, war dies ein klares Signal: Kurzfristig plante er nicht mit dem 22-Jährigen. Ein halbes Jahr später hat sich an Friedrichs Lage wenig verändert. In den Überlegungen Baums spielt Friedrich weiterhin keine Rolle, über Einsätze in der Regionalliga kam er nicht hinaus. Wiederholt wurde der Abwehrspieler mit Zweitligisten in Verbindung gebracht. Das Leistungsvermögen Friedrichs lässt sich schwer einschätzen. Als er im Sommer 2016 zum FCA kam, fiel er lange Zeit wegen eines Beckenschiefstands aus. Seit er passende Schuheinlagen hat, ist er beschwerdefrei.

Moritz Leitner Mit großen Erwartungen hat der FCA den Mittelfeldspieler vor einem Jahr verpflichtet. In den Trainingseinheiten blitzen wiederholt seine technischen Fertigkeiten am Ball auf, für eine Berücksichtigung im Pflichtspielkader genügte dies in der laufenden Saison nicht. Im Herbst sagte Trainer Manuel Baum: "Wir erwarten, dass er sich in dem einen oder anderen Bereich entwickelt und an das anpasst, was wir wollen." Dass der 25-Jährige im Winter ein weiteres Mal verliehen wird und so ein weiteres Mal seine stockende Karriere in Schwung bringen will, das scheint nicht ausgeschlossen.

Shawn Parker In der vergangenen Saison war der Angreifer an Zweitligist 1. FC Nürnberg verliehen. Auch Parker musste im Sommer zu Hause bleiben, statt mit den Mannschaftskollegen nach England zu reisen. Auch seine Perspektive hat sich seitdem nicht merklich verbessert. Parker kam bisher viermal in der Regionalliga zum Einsatz, erzielte einen Treffer. Dass der 24-Jährige während der Rückrunde plötzlich in der Bundesliga spielen darf, mutet unwahrscheinlich an. Findet der FCA einen passenden Abnehmer, wird er den Spieler wohl ein weiteres Mal verleihen. Oder gleich verkaufen.

Fabian Giefer Der FCA leistet sich vier Torhüter. Im Sommer war Giefer nach Augsburg gewechselt, um Nummer eins zu werden. Trainer Manuel Baum vertraute allerdings in der Vorrunde auf Marwin Hitz, als Ersatz für den Schweizer saß stets Andreas Luthe auf der Bank. Dass diese Situation für den 27-jährigen Giefer unbefriedigend ist, erklärt sich von selbst. Zweimal lief er für die Regionalliga-Mannschaft des FCA auf, dauerhaft Spielpraxis bekäme er kurzfristig wohl nur bei einem anderen Verein.

Marco Richter In der Regionalliga ist der 20-Jährige Stammspieler und traf in 14 Begegnungen neunmal. In der Bundesliga stand Richter zweimal im Kader, gegen Hoffenheim (2:2) erlebte er seine Ligapremiere. In der Hierarchie der Angreifer und offensiven Mittelfeldspieler rangieren Teamkollegen weit vor Richter, daher würde eine Ausleihe zu einem Zweit- oder Drittligisten für seine weitere Entwicklung wohl Sinn ergeben. Zuletzt sollen Regensburg, Sandhausen und Aue Interesse am Jungprofi bekundet haben.