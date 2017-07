2017-07-06 11:06:54.0

Fußball Doch nicht! Mölders wechselt nicht zum FC Bayern

Sascha Mölders ist auf der Suche nach einem neuen Verein. An Angeboten mangelt es wohl nicht. Zu einem Wechsel zum FC Bayern wird es aber nicht kommen.

Die Zeit beim TSV 1860 München endete für Sascha Mölders mit der großen Enttäuschung des Abstiegs aus der zweiten Liga. Der ehemalige Stürmer des FC Augsburg konnte sich zwar anschließend vorstellen, seine Karriere bei den Löwen fortzusetzen, doch nach den Irrungen und Wirrungen rund um den Lizenzentzug und dem Abstieg in die Regionalliga stand fest: Mölders verlässt die Löwen.

Der 32-Jährige will auf jeden Fall weiter professionell Fußballspielen. An Angeboten mangelt es dem Angreifer nicht. So soll er einige Anfragen aus dem Ruhrpott haben, aus dem Mölders ursprünglich stammt.

ANZEIGE

Mölders beschäftigt sich nicht mit einem Wechsel zu Bayern

Mittlerweile ist er allerdings in Schwaben verwurzelt, wohnt mit seiner Familie in Kissing und fühlt sich dort auch wohl. Da hätte es aus organisatorischer Sicht gut gepasst, weiter in Bayern zu kicken. Mehrere Medien berichteten von einem Angebot der zweiten Mannschaft des FC Bayern an Mölders. Der Regionalligist plant seit mehreren Jahren den Aufstieg in die dritte Liga, scheiterte bislang aber immer. Da könnte ein erfahrener Stürmer weiterhelfen.

Auf Facebook regte sich recht schnell Widerstand gegen diesen möglichen Wechsel. So machte beispielsweise das Amateure Bladdl und somit das inoffizelle Stadionmagazin der Münchner mobil gegen Mölders. Ehemalige Spieler des TSV 1860 München sind nicht wohlgelitten beim FC Bayern - was andersherum natürlich genauso gilt.

Feind bleibt Feind! Es kursiert das Gerücht, dass nach Angelo Mayer mit Sascha Mölders der nächste Wechsel vom blauen... Posted by Amateure Bladdl - Stadionheft FC Bayern Amateure on Montag, 3. Juli 2017

Zu einem Wechsel wird es nun aber auch nicht kommen. Wie aus dem Umfeld von Mölders zu hören ist, beschäftigt sich der Angreifer nicht mit einem Wechsel zum Lokalrivalen. Wohin es ihn stattdessen zieht, ist noch vollkommen offen.

Seine freie Zeit nutzte er nicht nur, um sich mit möglichen neuen Arbeitgebern zu beschäftigen. Mölders ließ sich auch ein nicht ganz alltägliches Tattoo stechen. Auf seinem Unterarm prangt nun Gregor, seines Zeichens Hauptdarsteller des japanischen Animes Kickers. AZ