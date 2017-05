Ehemaliger FCA-Keeper Manninger beendet Profi-Karriere

Alexander Manninger hat das Ende seiner Profikarriere bekannt gegeben. Im Interview mit seinem jetzigen Verein, dem FC Liverpool, verkündete der 39-Jährige, keinen Vertrag bei einem neuen Club unterschreiben zu wollen.

"Ich wollte nicht zu weit gehen und meinen Körper, oder das Telefon entscheiden lassen ob es noch einmal klingelt oder nicht, ob es weitergeht. Ich fühle mich gut. Ich höre auf einem hohen Level auf, von dem ich nie geträumt habe", sagte Manninger dem FC Liverpool. Bereits um Weihnachten herum habe er sich mit dem Abschied aus dem Profi-Geschäft beschäftigt.

Alex Manninger has confirmed he is to retire at the end of his #LFC contract.



Interview: https://t.co/cvh9Vk7SWQ pic.twitter.com/7NWMxEVrL0