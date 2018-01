2018-01-23 12:49:15.0

FC Augsburg Eingeschneit: Danso und Hinteregger fehlen beim Training

Am Montag nutzten die FCA-Spieler ihren freien Tag im Skigebiet Söll am Wilden Kaiser. Die Schneemassen verhinderten, dass sie rechtzeitig zum Training wieder da sein konnten.

Wegen heftigen Schneefalls in den Alpen sind derzeit tausende Skiurlauber in Österreich und der Schweiz von der Außenwelt abgeschnitten - darunter sind auch zwei Österreicher in Diensten des FC Augsburg. Kevin Danso und Martin Hinteregger nutzten den freien Tag am Montag, um dem Skigebiet in Söll am Wilden Kaiser einen Besuch abzustatten. Eigentlich sollten sie am Dienstag wieder zurück im Training sein - doch die beiden Abwehrspieler hatten die Rechnung ohne das Wetter gemacht.

Noch am Montag hatte Kevin Danso ein Bild auf Instagram veröffentlicht, das ihn zusammen mit Hinteregger inmitten des Skigebietes zeigt. Zu diesem Zeitpunkt war wohl noch nicht abzusehen, dass die Verkehrswege bald darauf vom Schnee blockiert sein würden. Auch der offizielle FCA-Account veröffentlichte das Bild mit dem Hinweis, dass es am Dienstag wieder mit der Arbeit weitergehen würde für die beiden.

Wegen heftigen Schneefalls war es Österreichern aber wenig später nicht mehr möglich, die kleine Gemeinde im Bezirk Kufstein zu verlassen. Das bestätigte der FCA auf Nachfrage. Die Folge: Das Dienstagstraining musste ohne die beiden Nationalspieler stattfinden. Weil Jeffrey Gouweleeuw, Jonathan Schmid, Raphael Framberger und Ja-Cheol Koo wegen der individuellen Belastungssteuerung eine Pause verordnet bekamen und den Klub zuletzt fünf Spieler verlassen haben, gab es auf dem in der Hinrunde meist proppevollen Trainingsplatz in Augsburg einen historischen Tiefstand: Gerade mal 22 Kicker waren am Dienstag dort zu gange.

Die FCA-Spieler scheinen allgemein gerade Probleme mit ihrer Reiseplanung zu haben

Wie der FC Augsburg mitteilte, werden Hinteregger und Danso aber bald wieder in Augsburg erwartet: Am Dienstag um 8 Uhr morgens sei die Straße wieder frei gegeben worden. Spätestens bei der nächsten Trainingseinheit sollte dann auch wieder mehr los sein auf dem Trainingsplatz des FC Augsburg. Derzeit scheinen die Kicker des FC Augsburg allgemein kein Glück mit ihrer Reiseplanung zu haben: Wie berichtet, hatte Philipp Max am Samstag seinen Flieger von Mönchengladbach zurück nach Augsburg verpasst, weil er bei der Dopingprobe zu lange gebraucht hatte.

Konsequenzen müssen Danso und Hinteregger übrigens nicht befürchten: Wie FCA-Trainer Manuel Baum sagte, wertet er das Verpassen der Einheit als höhere Gewalt. (eisl, joga)

