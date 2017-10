2017-10-22 07:29:39.0

FC Augsburg Einzelkritik: Die beste Halbzeit der Saison, aber dann...

Der FC Augsburg hatte Hannover in der ersten Halbzeit im Griff. Nach dem Wechsel schlichen sich bei vielen Spielern aber Fehler ein, die den Sieg kosteten. Hier die Einzelkritik. Von Wolfgang Langner

So bitter kann Fußball sein. Die ersten 45 Minuten waren für den FC Augsburg wohl die besten 45 Minuten überhaupt in dieser Saison. Doch nach dem Wechsel schlichen sich beim 1:2 gegen Hannover 96 immer mehr Fehler ein. Hier unsere Einzelkritik.

Marwin Hitz: Der Keeper machte ein gutes Spiel. Das bezieht sich allerdings auf die zweiten 45 Minuten. Vor dem Wechsel hatte der Schweizer so gut wie nichts zu tun. Schon vor dem entscheidenden 1:2 verhinderte er mit einer tollen Reaktion ein Gegentor. Note 2

Daniel Opare: Ging buchstäblich dahin, wo es wehtut und wurde in der ersten Hälfte auch einmal böse von Karaman gefoul. Zeigte sich auch sehr offensivfreudig. Nach der Pause schlichen sich dann aber einige Fehler ein. Beim 1:1 stand Opare ebenso weit weg vom Torschützen Füllkrug, wie sein Kollege Danso. Note 4

Kevin Danso: Ein Einwurf an der Seitenlinie ist bei ihm wie eine Flanke. Ansonsten war Danso in der Abwehr zunächst sehr zuverlässig. Als Hannover nach dem Wechsel besser in Schwung kam, hatte er aber auch ein paar Schwierigkeiten. Note 4

Jeffrey Gouweleeuw: Spielte dieses Mal auf der linken Innenseite. Kann er auch. War sehr präsent und meist konzentriert. Note 2,5

Philipp Max: In der Verteidigung bot Max eine ordentliche Leistung. Seine Schwächen hat Max eher im Spiel nach vorne. Zumindest kamen seine Pässe nicht so an, wie gewohnt. Note 3,5

Einzelkritik zum FCA-Spiel: Bei Jonathan Schmid muss der Knoten noch platzen

Rani Khedira: Auch er war in der ersten Hälfte meist anspielbar und machte durchaus ein solides Spiel. Nach dem Wechsel verlor aber auch er völlig den Faden. Machte nach 88 Minuten Platz für Moravek. Note 4

Daniel Baier: Der Kapitän spielte ebenso wie seine Kollegen in der ersten Hälfte so gut wie fehlerfrei. Nach dem Wechsel blieb aber auch er nicht von manchen Schwächen verschont. Note 3

Jonathan Schmid: Stand erstmals seit dem 2:1-Sieg in Frankfurt am 4. Spieltag wieder in der Anfangsformation. War durchaus bemüht und riskierte auch einmal einen Weitschuss. So richtig ging der Knoten aber bei ihm nicht auf. Trainer Baum holte ihn nach 72 Minuten runter und brachte Marcel Heller. Note 4,5

Die Partie FCA gegen Hannover 96 in Bildern Der FC Augsburg zeigte ein starkes Spiel in der WWK-Arena. Dennoch gelang Hannover 96 in den letzten Minuten zwei Tore, womit Augsburg eine 1:2 Niederlage kassierte. Foto: Stefan Puchner, dpa

Michael Gregoritsch: Mit seinem "linken Schlegel" hätte er nach neun Minuten fast das 1:0 erzielt. Bewies oft ein gutes Auge, wenngleich er bei manchen Aktionen etwas hektisch wirkte. Traf dann nach 33 Minuten zum 1:0. Gehörte auch nach dem Wechsel zu den Besseren. Note 2,5

Caiuby: Bärenstarke Vorstellung in den ersten 45 Minuten. Holte sich auch schier aussichtslose Bälle und beeindruckte mit guten Aktionen und vor allem mit seiner Schnelligkeit. Konnte dieses Tempo aber in den zweiten 45 Minuten nicht halten und verlor dann auch ein paar Bälle. Note 3

Alfred Finnbogason: Der Isländer war viel in Bewegung und wesentlich frischer und agiler als zuletzt in Hoffenheim. Vielleicht in manchen Situationen zu ballverliebt, aber auf alle Fälle ein Unruheherd für die gegnerische Abwehr. Nach dem Wechsel ging auch ihm die etwas Kraft aus. Für ihn kam nach 72 Minuten Ja-Cheol Koo. Note 3,5

FC Augsburg gegen Hannover: Diese Spieler wurden eingewechselt

Ja-Cheol Koo: Der Südkoreaner löste Finnbogason ab und hatte kurz darauf eine Riesenmöglichkeit für Augsburg. Aber ansonsten trat Koo nicht mehr groß in Erscheinung.

Marcel Heller: Er versuchte, noch einmal Schwung zu bringen, als er nach 72 Minuten für Schmid kam. Das klappte aber nur noch leidlich.

Jan Moravek: Kam nach 88 Minuten für Khedira. Konnte in der kurzen Zeit nichts mehr bewegen.

Hinweis: Es können nur Spieler benotet werden, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren