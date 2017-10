2017-10-04 15:24:13.0

FC Augsburg FC Augsburg bangt um Martin Hinteregger

Eigentlich sollte Martin Hinteregger sich bei der österreichischen Nationalmannschaft auf die WM-Quali vorbereiten. Doch der FCA-Verteidiger musste verletzt abreisen. Von Robert Götz

Der FC Augsburg bangt um den Einsatz von Innenverteidiger Martin Hinteregger. Der österreichische Nationalspieler musste am Montag mit einer Reizung des rechten Sprunggelenks aus dem Trainingslager der Österreicher abreisen. Die bereiten sich derzeit auf die letzten beiden WM-Qualifikations-Partien am Freitag in Wien gegen Serbien und am Montag in Chisinau gegen die Republik Moldau vor. Die Chancen, sich für die WM 2018 in Russland zu qualifizieren, sind aber nur noch gering.

"Martin hat seit der letzten Saison nach dem Länderspiel gegen Wales eine kleine Überstreckung am Sprunggelenk. Dort hatte er auch immer wieder eine Entzündung drin. Die ist jetzt wieder aufgetreten. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die wieder rausbekommen", erklärte FCA-Trainer Manuel Baum nach dem Vormittagstraining am Mittwoch. Hinteregger hatte immer wieder Beschwerden, musste am Ende der vergangenen Saison sogar ein paar Mal gespritzt werden.

ANZEIGE

Jetzt kamen die Schmerzen wieder zurück. Hinteregger, so Baum weiter, schleppe "dies schon ein paar Wochen mit sich rum und es wird immer schlimmer." Auch gegen Dortmund war Hinteregger angeschlagen. Nun waren die Beschwerden beim Sprinten und Schießen mit dem rechten Fuß aber so groß, dass Hinteregger passen musste.

Khedira, Callsen-Bracker und Luthe müssen pausieren

Baum hofft, dass die Beschwerden mit einer konservativen Behandlung wieder abklingen und Hinteregger nach der Länderspielpause am 14. Oktober beim Auswärtsspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim wieder zur Verfügung steht. "Ich gehe davon aus und hoffe es."

Doch ganz sicher ist sich Baum nicht: "Wenn ein Entzündungsherd drin ist und das immer wieder kommt, dann muss man überlegen, ob man andere Maßnahmen ergreifen muss. Aber so weit sind wir noch nicht.“

Nicht mit der Mannschaft trainiert derzeit auch Rani Khedira, der im Heimspiel gegen Dortmund eine Bauchmuskelzerrung erlitt. Der Mittelfeldspieler wird diese Woche nur individuell trainieren. Heute fehlten auch Torhüter Andreas Luthe (Magen-Darm-Virus) und Jan-Ingwer Callsen-Bracker (Infekt).