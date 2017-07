2017-07-04 12:27:19.0

DFB-Pokal FC Augsburg gegen 1. FC Magdeburg: Nun steht der Termin fest

Dass der FCA in der ersten Runde des DFB-Pokals im August in Magdeburg spielen wird, steht schon seit Mitte Juni fest. Jetzt hat der DFB auch den genauen Termin bekanntgegeben.

Der FC Augsburg tritt am Sonntag, 13. August, um 18.30 Uhr beim Drittligisten 1. FC Magdeburg an. In der Saison 2014/15 unterlag der FCA schon einmal in der ersten Runde beim FC Magdeburg mit 0:1. Die Paarungen stehen schon seit Mitte Juni fest (wir berichteten), nun hat der DFB die genauen Zeiten festgelegt.

Der FC Bayern spielt bereits einen Tag vorher. Für die Münchner startet der DFB-Pokal am Samstag, 12. August, um 15.30 Uhr in Chemnitz. Borussia Dortmund tritt zeitgleich gegen den sechstklassigen 1. FC Rielasingen-Arlen an. Ebenfalls am Samstag um 15.30 Uhr spielt die Spielvereinigung Unterhaching zuhause gegen den FC Heidenheim. Zweitliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg trifft um 18.30 Uhr auf Hoffenheim, die Würzburger Kickers um 20.45 Uhr auf Werder Bremen.

Nur ein Spiel im Free-TV

Am Sonntag kommt es um 15.30 Uhr in München zum bayerischen Duell zwischen 1860 München und dem FC Ingolstadt. Gleichzeitig spielt Greuther Fürth auswärts gegen den SV Morlauten. Die Sportfreunde Dorfmerkingen aus Neresheim, kurz hinter der Grenze in Baden-Württemberg, spielen ebenfalls um 15.30 Uhr gegen Vizemeister RB Leipzig.

Die erste Runde mit 64 Mannschaften findet von Freitag, 11. August, bis Montag, 14. August, statt. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt sämtliche Spiele live. Das Erste überträgt das Spiel zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC am Montag, 14. August, um 20.45 Uhr. AZ

