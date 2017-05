2017-05-12 14:19:30.0

FC Augsburg FCA-Plan gegen Dortmund: Mit "richtigem Augsburg-Gefühl" ans Ziel

Die Aufgabe hat es in sich. Im letzten Saison-Heimspiel empfängt der FC Augsburg den Angstgegner Borussia Dortmund. Kann der FCA vom Tuchel-Rummel beim BVB profitieren?

Der Rettungsplan des FC Augsburg steht. Jetzt soll er ausgerechnet gegen den Angstgegner umgesetzt werden. Im 102. Heimspiel seiner Bundesliga-Geschichte muss der FC Augsburg auf eine Premiere hoffen, um auch im kommenden Jahr in der höchsten deutschen Fußball-Liga spielen zu dürfen. In bislang fünf Heimspielen gegen Borussia Dortmund ging der FCA keinmal als Sieger vom Platz, nur einer von 15 möglichen Punkten wurde gegen den BVB eingefahren. Im dramatischen Abstiegskampf aber soll am Samstag (15.30 Uhr) im letzten Heimspiel der Saison mit den Fans im Rücken das bislang Unmögliche klappen.

Helfen soll eine veränderte Stimmunglage. «Man hat wieder ein richtiges Augsburg-Gefühl», sagte der nach langer Verletzungspause im Saisonfinale zurückgekehrte Defensivakteur Jan-Ingwer Callsen-Bracker angesichts der jüngsten Auftritte des FCA. Die letzten Heimpartien gegen den Köln (2:1) und den Hamburger SV (4:0) konnten gewonnen konnte. «Wir sind von der Körpersprache, der Aussstrahlung wieder besser», sagte Callsen-Bracker zur Wandlung des Augsburger Teams.

FCA-Trainer Manuel Baum will sich mit drei Punkten vom heimischen Publikum verabschieden

Mit 36 Punkten trennen den FCA in der Tabelle zwei Punkte vom Relegationsplatz, den der HSV einnimmt. Ein weiterer Heimerfolg könnte die Rettung bedeuten. «Es wäre super, wenn wir uns mit drei Punkten aus dem letzten Heimspiel verabschieden von unseren Fans», sagte Trainer Manuel Baum: «Es ist wichtig für den Kopf, dass wir das Bewusstsein haben, dass wir gegen jeden etwas reißen können in der Liga. Wir haben auch in Dortmund einen Punkt geholt.»

Baum setzt darauf, dass seine Mannschaft in den vergangenen Wochen eine gewisse Druckresistenz bewiesen habe. Trotzdem mochte er einen Sieg gegen den BVB nicht zum Muss erklären. «Das mit 'muss' gefällt mir nicht, das impliziert viel Druck», begründete der FCA-Coach.

Können die Ausgburger vom Wirbel um BVB-Trainer Thomas Tuchel profitieren?

Gespannt sind die Augsburger, ob der Wirbel in Dortmund um Trainer Thomas Tuchel Auswirkungen auf die Leistung der BVB-Profis haben wird. «Das ist schwierig zu bewerten», äußerte Baum vorsichtig. Fakt sei, dass die Dortmunder Spieler die Kontroversen zwischen der Vereinsführung und Tuchel natürlich mitbekämen. Fakt ist aber auch: Für die Borussia geht es in Augsburg um die Sicherung des dritten Platzes, um sich direkt für die Champions League zu qualifizieren.

Die Augsburger Extremsituation könnte auch Kräfte freisetzen, meinte Callsen-Bracker. «Wir gehen mit sehr viel Hoffnung in das Spiel gegen Dortmund», sagte der Routinier. Diese Hoffnung basiert auch darauf, dass sich die Personalsituation im Endspurt deutlich verbessert hat. Bis auf Gojko Kacar (Rückenprobleme) und die langzeitverletzten Ja-Cheol Koo und Jan Moravek hat Baum alle Spieler zur Verfügung.

Torjäger Alfred Finnbogason hat rechtzeitig seine Form gefunden. Alternativen wie der lange verletzte Brasilianer Caiuby könnten als Joker in der Offensive weiterhelfen. «Wichtig ist, dass wir die Qualität, die in unserem Kader steckt, auch abrufen können», sagte Baum. Er versprach den Augsburger Fans eine Woche nach dem beim 1:1 in Mönchengladbach so unglücklich verpassten vorzeitigen Klassenverbleib: «Wir versuchen, alles in das Spiel reinzulegen.» dpa

