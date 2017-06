2017-06-17 12:01:00.0

FC Augsburg FCA-Trainer Manuel Baum ist wieder aufgetaucht

Der Trainer des Bundesligisten musste sich nach einer aufreibenden Saison zunächst erholen. Jetzt ist er wieder auf Fußball fokussiert. Doch welche neuen Spieler will er? Von Wolfgang Langner

Abtauchen in der Urlaubszeit ist generell eine schöne Sache. Stoppt aber manchmal den Informationsfluss. Vor allem beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg nimmt man das "Abtauchen" wörtlich. Manager Stefan Reuter befindet sich derzeit im Ausland und ist nicht zu erreichen und Trainer Manuel Baum ignorierte sein Mobiltelefon so gut, wie es eben ging. Dennoch, wenn der Pay-TV-Sender Sky ruft, ist das etwas anderes. Der Medienpartner der Fußball-Bundesliga bezahlt schließlich viel Geld für seine Übertragungsrechte. Deshalb war Baum am Freitag auch in der Zentrale des Senders in Unterföhring im Studio.

Baum sieht gut erholt aus. "Ich habe jetzt einmal zwei Wochen abgeschaltet und nur wenig an Fußball gedacht", erzählt der Trainer, der eine aufregende Saison hinter sich gebracht hat. Als Baum im Dezember des vergangenen Jahres überraschend Dirk Schuster ablöste, erlebte er in seinem halben Jahr als Coach Höhen und Tiefen. Am Ende durfte Manuel Baum den Klassenerhalt bejubeln.

FCA-Spieler stärkten Manuel Baum den Rücken

"Das Saisonfinale war sehr anstrengend und sehr emotional", so Baum, der vor allem im April dieses Jahres nach einer 0:6-Klatsche bei den Bayern und einer 2:3-Heimniederlage gegen den FC Ingolstadt in der Kritik stand. "Wenn es gut läuft, hat man nun mal mehr Schulterklopfer, aber der Verein ist auch in dieser schwierigen Zeit hinter mir gestanden", sagt Baum. Rückhalt hatte er auch von seinen Spielern: "Da gibt es ja einige, die über Jahre bewiesen haben, dass sie um den Klassenerhalt spielen können. Man muss dann auch lösungsorientiert an die Sache rangehen. Das haben wir gemacht." Momentan nützt Baum seine Zeit bis zum Trainingsauftakt am 3. Juli mit "Fußball gucken".

Steht FCA-Torwart Marwin Hitz vor dem Absprung?

Dazu gehören die Spiele bei der U21-Europameisterschaft in Polen ebenso wie der Confederations Cup in Russland. Die anstehende Sommervorbereitung ist für Baum dann ein "wichtiger Baustein" für die Saison, aber für ihn auch schon der "zweite Schritt." Der "erste Schritt" müsse dann schon bewältigt sein: "Es ist wichtig, dass die Spieler athletisch in einem guten Zustand zurückkommen. Sie bekommen in der Sommerpause Pläne mit, die sie abarbeiten müssen." Ausweichend reagiert Baum, wenn die Frage auf die vier Torhüter kommt, die derzeit beim FCA unter Vertrag stehen.

Trainerwechsel und Ärger um Bezahlkarten: Die... Der Trainer des Jahres 2016 wechselt von Darmstadt 98 zum FC Augsburg: Manager Stefan Reuter begrüßt Dirk Schuster (links), der Nachfolger von Markus Weinzierl wird. Foto: Sven Hoppe (dpa)

Kürzlich wurde ja Fabian Giefer vom FC Schalke verpflichtet. Eigentlich schon ein deutliches Indiz, dass die bisherige Nummer eins, Marwin Hitz, vor dem Absprung steht: "Dazu kann ich nichts sagen, aber man benötigt ja öfter mehr Spieler auf einer Position." Aber gleich vier? Baum ist jedoch froh, dass der Verein Rani Khedira von RB Leipzig verpflichtet hat: "Damit konnten wir den Abgang von Dominik Kohr kompensieren und diese Lücke füllen." Kohr wechselt ja bekanntlich zu Bayer Leverkusen.

1860-Stürmer Stefan Aigner wäre eine Option

Ansonsten verriet Baum in Sachen Neuzugänge oder Abgänge nichts Neues. Ist auch so eine Sache in der Urlaubszeit. Der Name Stefan Aigner wird in der Gerüchteküche immer wieder in Verbindung mit dem FCA gehandelt. Der Stürmer, der zuletzt für den sportlich schwer gebeutelten TSV 1860 München gespielt hat, ist auf dem Markt. "Derzeit ist Stefan Aigner noch im Urlaub. Bevor er nicht wieder da ist, wird sich auch nichts tun", so seine Beraterfirma Soccertalk unserer Zeitung.

Manuel Baum: Trainer des FC Augsburg 1 von 10 vorherige Seite nächste Seite

Baum wird 1979 in Landshut geboren, später studiert er Sportwissenschaften in München.



Er spielt in seiner Jugend als Torwart beim TSV 1860 München.



Es folgen acht Jahre beim FC Ismaning und zwei Jahre beim FC Unterföhring.



Danach beginnt Baum seine Trainerlaufbahn bei der SpVgg Unterhaching. Von dort wechselt er nach Augsburg.



Er eignet sich großes Fachwissen vor allem in den Bereichen Taktik, Training und Jugendarbeit an.



Ab Juli 2014 ist Baum Cheftrainer und Verantwortlicher für alle Altersklassen im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FCA.



Baum verpflichtet Ex-Nationalspieler Christian Wörns, als das U23-Team im Dezember 2015 hochgradig abstiegsgefährdet ist.



Mit Wörns als Trainer gelingt der Mannschaft in letzter Minute der Klassenerhalt. Zur Winterpause liegt die Wörns-Truppe auf dem vierten Tabellenplatz.



Überhaupt lässt sich Baums Bilanz im FCA-Nachwuchsbereich sehen. A-Jugend und B-Jugend spielen eine gute Rolle in der Bundesliga.



Seit Dezember 2016 ist Baum Trainer in der Bundesliga.

Einen weiteren Vertrag über ein Jahr soll Jan-Ingwer Callsen-Bracker bekommen. Eigentlich wäre dessen Kontrakt nach der vergangenen Saison abgelaufen. Doch der 32-jährige Abwehrspieler hat sich eineinhalb Jahre nach dem Europa-League-Spiel in Belgrad im Dezember 2015, in dem er schwer verletzt worden war, wieder herangekämpft. Kurz vor Saisonende wurde er mit einem Kurzeinsatz gegen den Hamburger SV (4:0) belohnt. Doch auch Callsen-Bracker befindet sich mit seiner Familie im Urlaub. Und so wird der Verein die offizielle Vertragsverlängerung auch nicht vor seiner Rückkehr bekannt geben.