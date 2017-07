2017-07-08 18:58:14.0

FC Augsburg FCA hat nun drei österreichische Nationalspieler - Bundesligarekord

Mit der Verpflichtung von Michael Gregoritsch ist die Zahl der österreichischen Profis beim FCA auf vier gestiegen. Gemeinsam wollen sie Österreichs Nationalelf voranbringen. Von Robert Götz

Gut möglich, dass Marcel Koller, der österreichische Nationaltrainer, bald Dauergast in der WWK-Arena sein wird. Denn nach der Verpflichtung von Michael Gregoritsch, 23, hat der FC Augsburg drei Nationalspieler aus Österreich unter Vertrag. Neben Gregoritsch tragen auch Innenverteidiger Martin Hinteregger, 24, und Kevin Danso, 18, das rot-weiß-rote Trikot der Nationalmannschaft. Mit Georg Teigl, 26, spielt sogar ein vierter Österreicher in Augsburg.

Reiner Zufall, mein Geschäftsführer Sport, Stefan Reuter. „In erster Linie geht es bei unseren Transfers um Qualität. Aber es gibt durchaus qualitativ sehr gute Spieler dort, sonst hätten wir sie nicht geholt.“ Danso, den jungen Österreicher mit ghanaischen Wurzeln, bildete der FCA zwar selbst aus, doch die drei anderen lernten das Fußballspielen in Nachwuchs-Akademien. Hinteregger und Teigl bei RB Salzburg und Gregoritsch in Kapfenberg. In Österreich legt man seit einiger Zeit sehr viel Wert auf die professionelle Nachwuchsarbeit und das zahlt sich aus.

ANZEIGE

"Man braucht keinen Dolmetscher"

FCA-Trainer Manuel Baum arbeitet gerne mit den Spielern aus dem Nachbarland zusammen. Es gibt kein Sprachproblem. Das sieht auch Reuter so: „Man braucht keinen Dolmetscher.“ Wichtig für Baum, der sehr viel Wert auf das richtige taktische Verhalten und das Einhalten der Laufwege legt. Gregoritsch, der zuletzt vier Jahre im Westen (Bochum) und Norden (St. Pauli und HSV) Deutschlands Fußball spielte, freut sich darauf: „Wir halten hier beim FCA die Fahne mit vier Spielern am höchsten.“ Das ist Bundesligarekord. Dahinter folgen Hoffenheim und Leipzig mit je drei Spielern aus Österreich.

Mit Hinteregger ist Gregoritsch durch die Nationalmannschaft befreundet. Danso hat er kennengelernt, als der am 11. Juni erstmals ins Aufgebot für das wichtige WM-Qualifikationsspiel in Irland berufen wurde. Danso wurde damals nicht eingesetzt. Und Österreich verpasste durch das 1:1 einen wichtigen Sieg. Dabei hatte Hinteregger die Gäste in der 35. Minute in Führung gebracht, doch Irland glich spät durch Walters (85.) aus. Damit hat Österreich vier Spieltage vor Schluss der Qualifikationsgruppe D weiterhin vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Irland. Die Qualifikation ist mehr als gefährdet. Am 2. September geht es dort weiter.

Gregoritsch: Österreichischer Fußball will überzeugen

Seit der erfolgreichen EM-Qualifikation gab es für Österreichs Nationalmannschaft kaum noch gute Nachrichten. Die Europameisterschaft war eine Enttäuschung und auch jetzt tut man sich schwer. Die Nationalmannschaft scheint ihren Kredit zu verspielen. Gregoritsch will das mit seinen Kollegen in Augsburg wieder ändern. „Das ist wichtig, denn der österreichische Fußball will durch gute Leistungen überzeugen“, sagt er. Der FCA spielt da eine wichtige Rolle.

Unser Redakteur Robert Götz berichtet aus dem Trainingslager in Mals. Hier finden Sie seine Artikel: