2017-09-30 15:42:00.0

FC Augsburg FCA läuft nach Ausgleich wieder Rückstand hinterher

Augsburg gegen Dortmund - es ist das unerwartete Spitzenspiel des siebten Spieltags. Gegen den Tabellenführer setzt der FCA auf eine bewährte Aufstellung.

Es ist ein Spiel, vor dem sich der FC Augsburg wenig Sorgen machen muss: Nach dem überraschend guten Saisonstart trifft das Team von Trainer Manuel Baum in der heimischen Arena auf Tabellenführer Dortmund. Der FCA fühlt sich in seiner Außenseiterrolle wohl. Punkte will man sicherlich nicht kampflos abgeben.

Nach einer turbulenten Anfangsphase geriet der FCA allerdings durch einen frühen Treffer von Yarmolenko schnell in Rückstand. In der elften Minute nutzte der FCA ein Missverständnis der BVB-Abwehr aus - Caiuby köpfte zum 1:1. In der 23. Minute traf Kagawa mit einem Lupfer zur erneuten Führung der Dortmunder. In der 38. Minute musste Rani Khedira verletzt vom Platz, für ihn kam Ja-Cheol Koo.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam der FCA besser ins Spiel. Dortmunds Keeper Bürki glänzte bei einem Kopfball von Caiuby mit einer Parade. ERst in der 79. Minute wurde es wieder richtig spektakulär: Nach einer nachträglichen Entscheidung über Videobeweis gab es Elfmeter für die Dortmunder - Aubameyang versuchte, diesen lässig in die Mitte zu lupfen. Hitz erkannte das, blieb stehen und nahm die Rückgabe gerne an.

Klar, dass #FCA-Trainer Manuel #Baum Kapitän Daniel #Baier für Gojko Kacar wieder ins defensive Mittelfeld beordert. Und für Koo spielt diesmal Michael Gregoritsch. Der Österreicher bekommt wieder eine Chance. Warum? Erstens weil Koo gegen den VfB mit einer leichten Gehirnerschütterung ausgeechsel wurde und es doch ein Unterschied ist, ob ich trainere oder Spiel. Zweitens ist Gregoritsch der bessere Umschaltspieler als Koo. Koo ist zwar defensiv etwas stärker, aber etwas verspielter. Dortmunds Viererkette steht sehr hoch und da sind Steilpässe in den Rücken der Abwehr auf Finnbogason ein gutes Mittel. Und die kann Gregoritsch. Ich erinnere nur, an den Pass auf Finnbogason in Stuttgart. Der war genial Posted by Robert Götz on Samstag, 30. September 2017

Gegen den BVB vertraut Trainer Baum auf eine bewährte Aufstellung - unter anderem mit Neuzugang Michael Gregoritsch, der in die Startelf zurückkehrt. Auch Kapitän Daniel Baier läuft nach seiner Sperre wie erwartet wieder von Beginn an auf. Ja-Cheol Koo, der gegen Stuttgart starten durfte, blieb zunächst auf der Bank. Gojko Kacar ist nicht im Kader.

Baier kehrt als Kapitän zurück

So will der FCA spielen: Marwin Hitz - Daniel Opare, Jeffrey Gouweleeuw, Martin Hinteregger, Philipp Max - Marcel Heller, Rani Khedira, Michael Gregoritsch, Daniel Baier, Caiuby - Alfred Finnbogason.

Auf der Bank sitzen gegen Borussia Dortmund: Andreas Luthe, Konstantinos Stafylidis, Jonathan Schmid, Ja-Cheol Koo, Sergio Córdova, Erik Thommy und Kevin Danso.

Der BVB vertraut gegen Augsburg auf seine Offensivkräfte Pierre-Emerick Aubameyang, Andrej Yarmolenko und Christian Pulisic.

Sie möchten das Spiel im Ticker mitverfolgen? Zum Liveticker für Ihren Desktop-PC gelangen Sie hier. Wenn Sie den Ticker mit Ihrem Smartphone oder einem anderen Mobilgerät verfolgen möchten, klicken Sie bitte hier.

mol