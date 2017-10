2017-10-20 11:11:29.0

FC Augsburg FCA zwischen Selbstbewusstsein und Understatement

Der FCA will seine Erfolgsserie auch gegen Hannover fortsetzen. Von einem leichten Spiel geht man nicht aus - und schwankt zwischen Selbstbewusstsein und Understatement.

Trotz des beeindruckenden Saisonstarts und vier Punkten gegen die Europacup-Starter Leipzig und Hoffenheim gefällt sich der FC Augsburg nach wie vor in der Außenseiterrolle. Selbst vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Hannover 96 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wollte Trainer Manuel Baum von einer Favoritenrolle nichts wissen. "Wir sehen jede Woche, wie schwer es ist, ein Bundesligaspiel zu gewinnen", sagte der Fußball-Coach. Egal wie der Gegner heißt, "wir müssen unser Maximum hinbekommen, um zu gewinnen", betonte Baum.

Dass die Aufgabe gegen den Liga-Rückkehrer aus Niedersachsen einfach wird, das schließen die Schwaben aus. "Das ist kein normaler Aufsteiger", betonte Baum. "Das ist eine Mannschaft, die in die Bundesliga gehört, allein wenn man die Neuzugänge ansieht, da steckt schon wirklich was dahinter", sagte der Trainer und ergänzte: "Die sind in der Lage, richtig viel Geld in die Hand zu nehmen."

ANZEIGE

Die Überraschungsteams der Liga treffen aufeinander

Doch was den Fuggerstädtern gegen Topteams wie RB Leipzig (1:0) oder bei 1899 Hoffenheim (2:2) gelungen war, das soll erneut möglich sein. Schließlich sind neben den Hannoveranern just die Augsburger das Überraschungsteam der Liga. In der Tabelle trennt die punktgleichen Rivalen (je zwölf Zähler) nur ein Treffer in der Tordifferenz. Der Sieger der Partie festigt seinen Platz in der oberen Hälfte des Tableaus, der Verlierer könnte dagegen etliche Rängen verlieren.

Mit sechs Gegentoren stellt das Team von André Breitenreiter die zweitbeste Defensive und hat weniger Treffer kassiert als der FC Bayern. "Sie stehen brutal stabil hinten und sind extrem gefährlich bei Balleroberungen. Das wird extrem schwierig", meinte Baum.

Am Samstag empfängt der FCA Aufsteiger Hannover 96 in der WWK Arena. Während Rani Khedira wieder fit ist, werden Martin Hinteregger und Sergio Cordova sicher nicht mitspielen können. Trainer Manuel Baum verlangt von seiner Mannschaft wieder 100-prozentigen Einsatz.

Schwierig, aber nicht unmöglich! Zwar fehlt Verteidiger Martin Hinteregger wegen einer Knöchel-OP, dafür kehrt Defensiv-Allrounder Rani Khedira nach dessen Bauchmuskelzerrung zurück.

Danso: Keine Eintagsfliege

Bei allem Understatement sind die Augsburger überzeugt davon, in der Liga weiter zu überzeugen. "Ich glaube nicht, dass wir eine Eintagesfliege sind", sagte Abwehr-Youngster Kevin Danso (hier lesen Sie, wie sich Danso wieder herankämpfte). "Wir geben in jedem Spiel und jedem Training Gas und sind bereit, alles auf dem Platz zu lassen." Der 19-Jährige könnte für seinen österreichischen Landsmann Hinteregger in die Innenverteidigung rücken.

Danso steht exemplarisch für das aktuelle Erfolgsrezept des FC Augsburg. Dank des extrem großen Kaders können Ausfälle kompensiert werden, und auch Nachwuchsprofis kommen zum Zug. "Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass er absolut selbstbewusst auf dem Platz ist. Er ist erst 19 Jahre alt und hat eine großartige Zukunft vor sich", lobte Coach Baum seinen Abwehr-Teenager am Donnerstag und ergänzte mit einem Grinsen: "Er soll nicht so selbstkritisch sein." dpa