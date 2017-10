2017-10-27 13:40:23.0

FC Augsburg Geht es für den FC Augsburg nach oben - oder nach unten?

Der Saisonstart gelang so gut wie nie, doch nun wartet der FC Augsburg seit mehreren Wochen auf einen Sieg. Wie Trainer Manuel Baum die Lage vor dem Spiel gegen Bremen beurteilt. Von Johannes Graf

Neun Spieltage sind in der Bundesliga absolviert. Die Tabelle sortiert sich, die üblichen Anwärter auf den Meistertitel stehen oben, Münchner, Dortmunder und Leipziger streiten um die Position an der Spitze. Dahinter indes befinden sich Klubs noch in einer Findungsphase, noch ist nicht entschieden, ob sie sich nach oben orientieren dürfen - oder nach unten orientieren müssen.

Einer dieser Unentschlossenen ist der FC Augsburg. Noch zehrt die Mannschaft von Trainer Manuel Baum, 38, vom besten Saisonstart ihrer Bundesligahistorie. Entsprechend weit oben in der Tabelle hielten sich die Augsburger über Wochen auf. Das Auswärtsspiel bei Werder Bremen (Sonntag, 15.30 Uhr) könnte nun Aufschluss darüber geben, ob sich der FCA weiterhin im oberen Drittel des Klassements aufhält. Oder ob er sich in erwartete Gefilde abdrängen lässt. Die Partie bei den bisher sieglosen Bremern, die sich zumindest mit einem Erfolg im DFB-Pokal Selbstvertrauen geholt haben, gilt gemeinhin als richtungsweisend. Wobei FCA-Trainer Baum dieser Einschätzung nicht allzu viel Bedeutung beimessen möchte. „Mit der Drei-Punkte-Regel kann es ganz schnell gehen“, sagt er. Es mache gar keinen Sinn, sich in die eine oder andere Richtung Gedanken zu machen, meint Baum. „Es mag eine Floskel sein: Aber das nächste Spiel ist nun mal immer das schwerste.“

Baum: "Wenn ein Trainer rausgeworfen wird, leidet man schon mit"

Der FCA wartet seit vier Begegnungen auf einen dreifachen Punktgewinn, letztmals ging er im Heimspiel gegen Leipzig als Sieger vom Platz. Es folgten Punkteteilungen mit Stuttgart und Hoffenheim, zudem Niederlagen gegen Dortmund und Hannover. Davon, dass der Vorsprung allmählich aufgebraucht ist, will sich FCA-Coach Baum nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es sei ein langer Weg zum Klassenerhalt, meint Baum. Natürlich freue man sich, wenn man dreimal in Folge gewinnt. Aber auch Niederlagen und Misserfolg würden entsprechend von Trainerteam, Spielern und Verantwortlichen eingeordnet. Baum erklärt: „Wir stellen uns nicht nach Siegen hin und sagen: Wir sind die Besten. Wir werden nach vier sieglosen Spielen aber auch nicht sagen: Es ist alles Mist, was wir hier machen.“ Allgemein sei man auf einem guten Weg in der laufenden Runde, merkt Baum an.

Die Partie FCA gegen Hannover 96 in Bildern Der FC Augsburg zeigte ein starkes Spiel in der WWK-Arena. Dennoch gelang Hannover 96 in den letzten Minuten zwei Tore, womit Augsburg eine 1:2 Niederlage kassierte. Foto: Stefan Puchner, dpa

Der FC Augsburg hat in der Vergangenheit wiederholt dafür gesorgt, dass ein Klub seinen Trainer wechselte. Niederlagen gegen Augsburg nahmen Verantwortliche zum Anlass, um sich von ihren Fußballlehrern zu trennen. Baum zeigt Mitgefühl mit seinen Trainerkollegen, stellt allerdings ebenso klar, darauf keine Rücksicht nehmen zu können. „Wenn ein Trainer rausgeworfen wird, leidet man schon mit. Aber das ist nicht unser Problem. Wir müssen auf uns schauen und unsere Leistung auf den Platz kriegen.“

Baier, Finnbogason und Stafylidis könnten auflaufen

Die personellen Gegebenheiten werden sich gegenüber der jüngsten Niederlage gegen Hannover 96 ähneln. Abwehrspieler Martin Hinteregger erholt sich von seiner Operation am Sprunggelenk. Er absolviert ein Reha-Programm und wird womöglich erst nach der Winterpause sein Comeback im FCA-Trikot geben. Angreifer Sergio Córdova fällt wegen eines Bänderrisses am Sprunggelenk weiter aus. Unter der Woche absolvierten Kapitän Daniel Baier, Alfred Finnbogason und Konstantinos Stafylidis teils lockere Einheiten, ihr Einsatz gegen Bremen ist allerdings nicht gefährdet. In den finalen Trainingseinheiten vor der sonntäglichen Begegnung übte das Trio mit den Mannschaftskollegen. Sie könnten folglich auflaufen.

