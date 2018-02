2018-02-13 18:06:35.0

FC Augsburg Gregoritsch und Caiuby fehlen im Training

Ohne die beiden Offensivspieler startet der FCA in die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Stuttgart. Am Mittwoch soll feststehen, wie schwer die Verletzung von Marco Richter ist.

Als die Fußball-Profis des FC Augsburg am Dienstagvormittag bei Kälte und Sonnenschein in die Trainingswoche starteten, fehlten auf dem Rasen Michael Gregoritsch und Caiuby. Nach der Einheit nahe der Augsburger Arena erklärte FCA-Trainer Baum, beide Offensivspieler würden geschont, im Rahmen der Belastungssteuerung pausierten sie.

Ebenso trat Daniel Baier kürzer. Allerdings übte er zunächst mit seinen Kollegen auf dem Rasen. Während des Aufwärmens und der technischen Übungen war der Kapitän dabei. Als sich die Mannschaft Spielformen widmete, klinkte er sich aus und drehte laufend Runden um den Platz. Auch er sollte sich schonen, begründete Baum. Sorgen für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 15.30 Uhr) bereitet dem Trainer das Trio nicht. Baum geht davon aus, dass die drei Profis am Mittwoch wieder ins Training einsteigen werden.

Angreifer Marco Richter wird nochmals untersucht

Weiterhin verletzt sind Alfred Finnbogason (Muskelverletzung an der Wade) und Jeffrey Gouweleeuw (Innenbandanriss im Knie). Wann die beiden Stammspieler wieder ins Training einsteigen können, dazu wollte Baum keine Prognose abgeben. Wie schwer letztlich die Verletzung von Marco Richter ist, soll sich am morgigen Mittwoch zeigen. Der 20-jährige Stürmer hatte gegen Eintracht Frankfurt seinen ersten Bundesligatreffer erzielt, aber auch eine Innenbandverletzung am rechten Sprunggelenk erlitten. Bisher war der Knöchel des Jungprofis zu stark geschwollen, um ihn genau untersuchen zu können. Trainer Baum geht davon aus, dass ein "struktureller Schaden" vorliegt. Dass er definitiv für die Begegnung mit Stuttgart und dem Ex-Augsburger Erik Thommy ausfällt, will Baum nicht bestätigen. Noch hat er Hoffnung.

Auf dem Platz fehlte am Dienstag zudem der dritte Torhüter Fabian Giefer. In der vergangenen Woche war er beim Training im Rasen hängengeblieben und hatte sich am Knie verletzt. Baum glaubt nicht, dass Giefer langfristig ausfallen wird. Eine Untersuchung am Donnerstag soll Aufschluss geben. joga