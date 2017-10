2017-10-21 20:24:13.0

FC Augsburg "Großchancen liegen lassen": Trainer Manuel Baum ist verärgert

Die 1:2 Niederlage gegen Hannover 96 ärgert FCA-Trainer Manuel Baum sehr. Trotz einer guten ersten Halbzeit, konnten die Augsburger keinen Punkt holen. Die Stimmen zum Spiel.

Obwohl der FC Augsburg in der ersten Halbzeit eindeutig die bessere Mannschaft auf dem Feld war, gelang der Heimmannschaft kein Sieg gegen Hannover 96. Spieler und Trainer sind ratlos, enttäuscht und verärgert. Die Stimmen zum Spiel.

Reaktionen FC Augsburg

Jeffrey Gouweleeuw: "Es ist kaum zu glauben. Wir haben in der ersten Halbzeit Chancen, um 3 bzw. 4:0 in Führung zu gehen und nutzen diese nicht. In der zweiten Hälfte hören wir auf Fußball zu spielen und versuchen es nur noch mit weiten Bällen. So ist Hannover dann zurück ins Spiel gekommen."

Daniel Opare: "So läuft es manchmal im Fußball einfach, wenn man seine eigenen Möglichkeiten nicht nutzt. Jetzt müssen wir nach vorne schauen und den Fokus auf das nächste Spiel legen, damit wir dann wieder mit Punkten belohnt werden."

Michael Gregoritsch: "Es ist unerklärlich, dass wir dieses Spiel verlieren. Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, haben aber unsere Tore nicht gemacht. Nach dem 1:1 waren wir irgendwie geschockt und haben den Kopf verloren. Das darf uns nicht passieren. Heute hätten wir uns belohnen müssen, daher ist die Niederlage ganz bitter."

Daniel Baier: "Wir waren in der ersten Halbzeit so dominant und überlegen wie noch nie in dieser Saison. Fakt ist: Wir hätten mit 2:0 oder 3:0 mindestens in die Pause gehen müssen. Daher ist man direkt nach dem Spiel ratlos, wenn man sich die Punkte aus der Hand nehmen lässt. Nach dem 1:1 hätten wir den Punkt einfach mitnehmen müssen und nicht ins offenen Messer laufen dürfen."

Manuel Baum: "Wir sind sehr verärgert über diesen Spielverlauf. Wir haben in der ersten Halbzeit mehrere Großchancen liegen lassen. Die zweite Halbzeit war dann ausgeglichen und wir helfen bei beiden Gegentoren kräftig mit. Daraus müssen wir lernen. Eine gute Halbzeit reicht in der Bundesliga nicht."

Reaktion Hannover 96

André Breitenreiter: "Wir waren in der ersten Halbzeit gar nicht auf dem Platz. Der FCA war bärenstark, hat uns unter Druck gesetzt und wenig Chance zum Spielaufbau gegeben. Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir höher zurückliegen. Aber dann haben wir eine Reaktion gezeigt, waren zielstrebig, zweikampfstark und sind der glückliche Sieger. Wir müssen uns für den Sieg nicht entschuldigen, denn in den letzten Wochen haben wir kurz vor Schluss auch zweimal Punkte liegen lassen." AZ