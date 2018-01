2018-01-14 08:37:28.0

FC Augsburg Gut gekämpft: Die FCA-Spieler in der Einzelkritik

Der FCA ist gut aus der Winterpause gekommen. In einem kämpferischen Spiel besiegten die Augsburger den HSV mit 1:0 und klettern so auf den siebten Tabellenplatz. Die Einzelkritik. Von Wolfgang Langner

Auch ohne Alfred Finnbogason startet der FC Augsburg gegen den HSV mit drei Punkten in die Rückrunde. Ja-Cheol Koo köpfte den FCA am Samstag kurz vor der Halbzeit zum 1:0. Im Zweikampf zeigte er aber auch Schwächen. Andere Spieler erkämpften sich deshalb bessere Noten. Die Einzelkritik.

Marwin Hitz Der Keeper wurde wenig beschäftigt, machte ansonsten eine fehlerfreie Partie und spielte vor allem sehr konzentriert. Note 2,5



Daniel Opare Es macht Spaß ihm zuzuschauen. Es klappt nicht immer alles, doch Opare kämpft auch Bälle, die er verliert, zurück. Auch im Spiel nach vorne war der Ghanaer sehr oft präsent. Note 2



Jeffrey Gouweleeuw Erneut eine als solide Leistung des Niederländers. Spielte die Bälle meist konzentriert von hinten gut raus und behielt auch im Strafraum dank seiner Körpergröße die Lufthoheit. Sein Manko: produzierte die meisten Fehlpässe (13). Note 3



Martin Hinteregger Er hatte zwar am Anfang ab und an einen kleinen Hänger, doch dann fand er wieder in die Spur und war wertvoll wie eh und je. Eine insgesamt runde Vorstellung. Note 2,5



Philipp Max Der Shootingstar der Vorrunde hatte viel mit Andre Hahn zu tun und das erforderte höchste Konzentration. Hahn zu stoppen war nicht einfach, aber meist gelang ihm das. In der Vorwärtsbewegung hatte er in der 75. Minute etwas Pech. Ein Weitschuss von ihm wurde von seinem Kollegen Gregoritsch noch abgefälscht und klatschte nur an den Pfosten. Note 2

Rani Khedira Im Defensivbereich machte Khedira einen ordentlichen Job. Allerdings wie manch anderer zeigte auch er etwas Schwächen beim Abspiel. Note 3,5



Daniel Baier Der Kapitän war viel unterwegs und wurde auch einmal unsanft vom Ex-Augsburger Hahn gestoppt. Sein kämpferischer Einsatz hat wie immer gepasst, manchmal fehlte die Passsicherheit. Hatte auch nach dem Wechsel einmal das 2:0 auf dem Fuß. Note 2,5

Der 1:0-Sieg zum Rückrunden-Auftakt in Bildern Ja-Cheol Koo hat den FC Augsburg zum Rückrunden-Auftakt zum 1:0 gegen den HSV geköpft. Die Gäste blieben über das komplette Spiel hinweg harmlos. Foto: Stefan Puchner, dpa





Ja-Cheol Koo Sehr fleißig und immer anspielbereit, wenngleich auch er manchmal Schwächen im Zweikampf zeigte. Stand dann in der 45. Minute goldrichtig und erzielte per Kopf das 1:0. Auch nach der Pause ging der Südkoreaner sehr weite Wege. Note 2,5



Michael Gregoritsch Der Österreicher hatte nach 15 Minuten gegen seine Ex-Kollegen das 1:0 auf dem Fuß, doch da spielten ihm wohl die Nerven einen Streich. Auch nach gut einer halben Stunde prüfte er HSV-Keeper Pollerbeck mit einem Weitschuss Im Gegensatz zu den vergangenen Möglichkeiten fehlte im etwas das Glück. Note 3,5



Caiuby War schnell hellwach und hatte bereits nach vier Minuten eine gute Möglichkeit. Hatte anschließend einen Durchhänger und legte dann aber Koo das 1:0 auf. Auch zwei Minuten vor dem Abpfiff hatte der Brasilianer noch eine gute Möglichkeit. Note 3



Sergio Córdova Der Stürmer aus Venezuela feierte sein Debüt in der Startelf. Dabei hatte er zunächst Anlaufschwierigkeiten und fand kaum ins Spiel. Das wurde dann aber besser, Córdova spielte sich warm und nach 38 Minuten hatte er dann auch die erste Torchance. Wurde dann nach 68 Minuten für Schmid ausgewechselt. Note 4

Jonathan Schmid Kam in der 68. Minute für Córdova und hatte sofort eine Möglichkeit per Kopf. Aufgrund einer Druckphase des HSV musste er dann hauptsächlich Defensivarbeit verrichten.

Gojko Kacar Er wurde in der Nachspielzeit für Daniel Baier eingewechselt und half mit, das 1:0 über die Zeit zu retten.

Benotet werden Spieler, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren.

