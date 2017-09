2017-09-22 17:58:15.0

FC Augsburg Hier bekommen FCA-Fans künftig ihr Bezahlkarten-Guthaben zurück

FCA-Fans sollen das restliche Guthaben auf ihren Bezahlkarten komplett zurückbekommen. Dafür gibt es extra Rücknahmestellen. Doch bei diesen ändert sich nun etwas.

Noch bis Ende der Saison 2017/2018 haben FCA-Fans die Möglichkeit, sich ihr restliches Guthaben der Stadion-Bezahlkarten auszahlen zu lassen. Nach der Insolvenz des Karten-Betreibers Payment Solutions Services hatte der FCA versprochen, dass die Fans das komplette Guthaben zurückbekommen sollen. Dafür gibt es verschiedene Rücknahmestellen der Karten.

FCA: Rücknahmestellen von Bezahlkarten werden teils geschlossen

Diese befinden sich in der WWK-Arena, in der FCA-Geschäftsstelle an der Donauwörther Straße und im Service-Center der swa (Hoher Weg 1). Außerdem gibt es derzeit noch die Möglichkeit, das Geld in den Energieläden der LEW in Augsburg, Donauwörth, Landsberg, Memmingen und Günzburg zurückzubekommen. Das soll sich nun allerdings ändern.

Wie der FC Augsburg mitteilt, soll es diese Möglichkeit nur noch bis Freitag, 29. September 2017, geben. Danach sei das nur noch in der WWK-Arena, in der FCA-Geschäftsstelle und im swa-Service-Center möglich. Der Grund dafür sei die geringe Nachfrage der Fans, ihr Guthaben in den Energieläden einzufordern. AZ