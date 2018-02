2018-02-18 19:39:04.0

FC Augsburg Hinteregger: "Die Stuttgarter haben es schlauer gemacht"

Der Trainerwechsel beim VfB Stuttgart entfacht Wirkung. Unter Tayfun Korkut gelingt den Stuttgartern ein Sieg in Augsburg. Spieler und Verantwortliche des FCA sind enttäuscht.

Das Augsburger Angriffsspiel kam nie richtig auf Touren: Präzision fehlte, Ideen fehlten. Und es wurde der verletzte Torjäger Alfred Finnbogason (elf Saisontore) schmerzlich vermisst. Die Stimmen zum Spiel im Überblick:

Manuel Baum (Trainer des FC Augsburg): "Gratulation an den VfB. Stuttgart war etwas griffiger als wir. In der ersten Hälfte war es eher ein 0:0-Spiel. Nach der Pause sind wir etwas besser ins Spiel gekommen. Wir haben aber teilweise die Struktur verloren und oft nicht die richtige Entscheidung getroffen, sodass Stuttgart zu Konterchancen gekommen ist. Wir müssen uns heute an die eigene Nase fassen."

ANZEIGE

Martin Hinteregger (FC Augsburg): „Es war ein sehr intensives Spiel. Die Stuttgarter haben es insgesamt schlauer gemacht als wir und hatten vor dem Tor auch das nötige Glück. Dazu hat der VfB klug verteidigt und die Zeit gut von der Uhr genommen. Wir haben leider keine Antwort darauf gefunden.“

Michael Gregoritsch (FC Augsburg): „Wir haben uns heute schwer getan, den Ball an den Mann zu bringen und hatten somit auch nicht die gefährlichen Torchancen wie in den vergangenen Partien. Der VfB hat es gut gemacht und war uns in den entscheidenden Aktionen einen Schritt voraus.“

Philipp Max (FC Augsburg): „Es war ein hektisches Spiel mit vielen Zweikämpfen und vielen langen Bällen. Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden. Bitter, dass das Gegentor nach so einem krummen Ei passiert. Uns ist es leider nicht gelungen, viele Chancen zu bekommen.“

Marwin Hitz (FC Augsburg): „Wir haben sehr viele Fehlpässe gespielt und müssen uns an die eigene Nase fassen. Es ist uns nicht gelungen, unseren Ballbesitz besser ausszuspielen, um Chancen zu erspielen. Es lag nicht am Gegner, sondern einzig an uns.“

Daniel Baier (FC Augsburg): „Stuttgart hat den Kampf angenommen, war einen Tick aggressiver in den Zweikämpfen als wir und ist daher der verdiente Sieger. Sie waren besser in den Zweikämpfen und hatten auch die besseren Chancen."

Mario Gomez (VfB Stuttgart): "Das ist heute hochverdient. Die Dramatik hintenraus muss gar nicht sein. Wir müssen hier 3 oder 4:0 gewinnen. Aber so weit sind wir nicht. Wir haben Wahnsinns-Charakter gezeigt. An Ende muss ich mein zweites Tor auch machen, aber naja. Ich bin sehr happy, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das ist die richtige Marschrichtung!"

Holger Badstuber (VfB Stuttgart): "Wir haben heute einen Big Point gemacht. Dazu noch unser erster Auswärtssieg. Das ist positiv, aber es ist noch ein langer Weg. Wir können heute zufrieden sein und happy nach Hause fahren. Aber wir müssen dranbleiben."

Quellen: FC Augsburg, VfB Stuttgart, sky.de

Lesen Sie zum FC Augsburg auch: