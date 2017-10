2017-10-15 16:24:00.0

Augsburg Hochrisikospiel in Augsburg: Polizei trennt FCA- und 1860-Fans

Hochrisikospiel in Augsburg: Der TSV 1860 München trifft in der WWK-Arena auf den FC Augsburg II. Die Polizei musste die verfeindeten Fanlager schon vor dem Spiel trennen.

Heute dreht sich in Augsburg alles um dieses Fußballspiel: Der TSV 1860 München trifft auf Augsburgs Regionalligamannschaft - und in der WWK-Arena wurde wohl ein Zuschauerrekord für die vierte Liga aufgestellt. Zu den über 20.000 Fußballfans gehören 10.000 Löwen-Anhänger.

Die Partie wird als Hochrisikospiel eingestuft, denn die aktiven Fanszenen aus Augsburg und München sind seit Jahrzehnten befeindet. Mit einem Großaufgebot will die Polizei in der Stadt und am Stadion dafür sorgen, dass die Lage nicht eskaliert.

Erste Fangruppen trafen sich bereits am Morgen in der Augsburger Innenstadt wie zum Beispiel am Königsplatz (FCA-Fans) und am Hauptbahnhof (1860-Fans). Mittlerweile befinden sich die Fußball-Anhänger in der WWK-Arena.

Auch viele Familien mit Kindern mit einzelnen Sechzgern dazwischen auf dem Weg, bleibt dann hoffentlich friedlich. #FCAM60 #FCA — Spookster (@Urbster) October 15, 2017

In der Innenstadt kam es vor dem Spiel zu Aufeinandertreffen einzelner Fangruppen, heißt es aus der Polizeieinsatzzentrale. Immer wieder träfen Fans beider Seiten aufeinander und müssten durch die Polizei wieder getrennt werden. Es handle sich dabei aber um typisches Geplänkel vor so einem Spiel, so die Polizei.

Die Polizei berichtete vor dem Spiel von 17 Festnahmen. Außerdem sollen die Löwen-Fans einen Bus und die FCA-Anhänger eine Tram beschädigt haben. Insgesamt zeigt sich Polizei-Einsatzleiter Bernd Waitzmann aber zufrieden: "Obwohl wir einige Staftaten zu verzeichnen hatten, ist unser Konzept der Fantrennung zum größten Teil aufgegangen", sagte er.

Großes Polizeiaufgebot vor Spiel FCA II gegen 1860

Spiel zwischen FC Augsburg II und 1860 München startete leicht verspätet

In der Regel trägt Augsburgs U23 ihre Heimspiele im Rosenaustadion aus, diesmal jedoch entschied sich der FCA für den Umzug in seine Profi-Spielstätte. Aus zwei Gründen: Einerseits begleiten seit dem Abstieg in die Regionalliga tausende Löwen-Fans ihre Mannschaft an Spieltagen durch ganz Bayern, im Rosenaustadion hätten sie nicht Platz gefunden, da die Ränge großteils wegen ihres schlechten Zustands gesperrt sind.

Das Spiel in der WWK-Arena startete eine Viertelstunde später als geplant um 15.15. Die Mannschaft von 1860 München hatte das Stadion nämlich mit Verspätung erreicht.

Sportlich ist die Begegnung wenig brisant. Der Münchner Traditionsverein hat den Niedergang ins Amateurlager verkraftet, führt die Tabelle mit großem Vorsprung an und kann Herbstmeister werden. Nicht ausgestanden ist allerdings der Konflikt mit dem ungeliebten Hasan Ismaik. Der jordanische Investor will seine Anteile nicht verkaufen – so sehr sich das die 1860-Vereinsmitglieder wünschen.

FCA-Ultra-Gruppierung bezeichnete 1860-Fans als "blaue Brut"

Die Gemüter vor dem Hochrisikospiel waren schon in den vergangenen Tagen erhitzt: In einem Flugblatt schrieb die FCA-Ultra-Gruppierung "Legio Augusta" von der "blauen Brut" und verkündete: "Die Marschrichtung ist klar: Entschlossen und energisch im Stadion und darüber hinaus." Zudem hängte sie in der Stadt Plakate mit klaren Botschaften auf: "Hier kassiert ihr!" oder "Stadtgrenzen sichern: Münchner verjagen!" Münchens Ultras kündigten hingegen eine "Löweninvasion in Augsburg" an.

Außerdem dürften sie für die verunstaltete Anzeigetafel im Augsburger Rosenaustadion verantwortlich sein. Davon geht jedenfalls die Polizei aus. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Unbekannte die Tafel in schwarzer und blauer Schrift mit „TSV“ beschmiert haben.

