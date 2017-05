2017-05-13 07:47:00.0

FC Augsburg Im Abstiegskampf: So geht der FCA ins Spiel gegen Dortmund

Trainer Manuel Baum kämpft gegen den Schnupfen - die meisten Spieler sind aber fit. So lief die Woche vor dem wichtigen Spiel gegen Dortmund. Von Robert Götz

Anfang der Woche ist Manuel Baum erkältet. Seine Nase läuft, immer wieder greift er zum Taschentuch. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um zu kränkeln. Der Trainer des FC Augsburg steht vor den zwei wichtigsten Wochen seiner noch kurzen Amtszeit. Mit 36 Punkten hat der FCA zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Doch das Restprogramm ist das schwierigste der Abstiegskandidaten. Am heutigen Samstag (15.30 Uhr) kommt der Tabellendritte Borussia Dortmund in die ausverkaufte WWK-Arena, eine Woche später muss der FCA zum Vierten TSG 1899 Hoffenheim.

Dennoch gibt sich Baum optimistisch: „Es wäre super, wenn wir uns mit drei Punkten aus dem letzten Heimspiel von unseren Fans verabschieden könnten.“ Ein Sieg gegen Dortmund? Nimmt Baum da den Mund nicht zu voll?

Nicht unbedingt. Bei seinem Einstand in der Hinrunde gelang gegen Gladbach ein 1:0, in Dortmund folgte ein 1:1. Acht Tage später wurde er vom Interimscoach zum Cheftrainer befördert. Mit einem Sieg gegen den BVB wäre der Klassenerhalt wohl gesichert. Hier lesen Sie mehr dazu, wie sich der FC Augsburg retten kann: So rettet sich der FC Augsburg - oder auch nicht

Es steht viel auf dem Spiel. Trotzdem, oder gerade deswegen, versucht der FCA die Woche so gewöhnlich wie immer zu gestalten.

Der Alltag des FC Augsburg im Abstiegskampf

Montag: Kindertag

Baum gibt seinen Schützlingen frei. Das unglückliche 1:1 in Gladbach wurde schon am Sonntag nach dem Auslaufen aufgearbeitet. Der psychische Druck bleibt aber. Auch für Jan-Ingwer Callsen-Bracker. Der Innenverteidiger sucht Ablenkung mit der Familie. Frau Corinna und die Kinder Elisa Malin (acht Monate) und Lasse Erik (2) stehen im Mittelpunkt. „Ich genieße es, mit den Kindern ein wenig zu spielen. Das mache ich bewusst, um Energie zu tanken für das Training am nächsten Tag.“

Dienstag: Dortmunder Double

Das Programm von Trainer Manuel Baum ist anspruchsvoll. Schon Anfang der Woche hat er stundenlang mit seinem Videoanalysten Spielszenen der Dortmunder studiert, um sie in Trainingsformen einzuarbeiten. Baum: „Dortmund ist gerade in der Offensive schwer auszurechnen. Sie spielen sehr flexibel. Man muss versuchen, hinter die Kulissen zu schauen, um festzustellen, anhand welcher Kriterien sie welchen Spielzug durchführen.“ Im Training lässt er die „Dortmunder“ in der Offensive viele Doppelpässe spielen. Von den „FCA“-Verteidigern fordert er immer eine Absicherung.

Mittwoch: Endlich Alternativen

Es herrscht ungewohntes Gedränge auf dem Trainingsplatz. Bis auf Jan Moravek (Oberschenkelblessur), Ja-Cheol Koo (Sprunggelenk) und Gojko Kacar (Rückenbeschwerden) sind alle Spieler fit. Baum könnte zum dritten Mal in Folge die gleiche Startelf aufstellen. Zudem hat er nun mit Raúl Bobadilla und Caiuby gute Offensiv-Alternativen. Es ist ein ungewohntes Gefühl, denn kaum ein anderer Bundesligist hatte unter Verletzungen so zu leiden wie der FCA. Groß jammern wollte man aber nie. „Das hätte nach Ausrede ausgesehen“, meint Baum. Doch der Aufschwung mit sieben Punkten aus den vergangenen vier Spielen kam, als wieder genügend Personal zur Verfügung stand. „Ich bin heilfroh, dass die Jungs da sind“, sagt Baum. Beim Trainingsspiel wird sich nichts geschenkt. „Da ist viel Aggressivität, viel Spannung, viel positive Energie da“, freut sich Baum.

Donnerstag:

Augsburg-Gefühl Die Bauvorhaben an der WWK-Arena gehen voran. Der Rohbau des Verwaltungsgebäudes ist schon im ersten Stock angelangt und am Stadion werden die ersten Leuchtstäbe der Fassadenverkleidung angebracht. Im Pressekonferenzraum versichert Baum: „Ich bin absolut überzeugt, dass wir die Klasse mit dieser Mannschaft halten werden.“ Callsen-Bracker beschwört das spezielle „Augsburg-Gefühl“. Den Schulterschluss zwischen Team und Fans. Er sagt: „Das letzte Heimspiel war Wahnsinn. Den Slogan ,Augsburg hält zusammen‘ spürt man. Das trägt uns.“

Freitag: Videotag

Nach dem Abschlusstraining gibt es die letzte Videoanalyse. Dann fährt die Mannschaft ins Hotel nach Bobingen (Landkreis Augsburg). Das liegt wenige Kilometer vom Stadion entfernt. Dort ist das Spiel erst einmal kein Thema mehr.

Samstag: Spieltag

Nach dem Frühstück steht ein Spaziergang auf dem Programm. Nach dem Mittagessen gibt es die Mannschaftsbesprechung. Baum erklärt die letzten Ideen und gibt die Aufstellung bekannt. Danach geht es ins Stadion. Um 15.30 Uhr wird das Spiel angepfiffen. Baum sagt: „Wir müssen die enorme Qualität der Dortmunder verteidigen.“ Man wolle aber „auch nach vorne was zeigen. Für den Gegner wird es dann schwieriger, weil er genau weiß, dass es richtig rund geht, wenn er den Ball verliert. Mit der Idee wollen wir ins Spiel reingehen.“

Mitteilungen über die Zwischenstände von den anderen Plätzen – alle Spiele finden zeitgleich statt – wird es nicht geben. So will es Baum. „Wir dürfen uns nur auf uns konzentrieren. Alles andere müssen wir ausblenden.“

Am Samstag bestreitet der FC Augsburg gegen Borussia Dortmund das letzte Heimspiel der Saison. Und die Mannschaft muss punkten. Die Stimmung aber ist gut - und die Kampfbereitschaft scheint zu stimmen.

