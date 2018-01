2018-01-26 12:00:00.0

FC Augsburg Ji geht auf Leihbasis zu Darmstadt 98

Dong Won Ji ist der nächste Spieler, der den FC Augsburg verlässt. Der Südkoreaner verlängert seinen auslaufenden Vertrag und wird nach Darmstadt verliehen. Von Florian Eisele

Der nächste Abgang beim FC Augsburg steht fest: Wie der Verein mitteilte, wird der südkoreanische Nationalspieler Dong-Won Ji an den Zweitligisten Darmstadt 98 verliehen. Der 26-Jährige, dessen Vertrag beim FCA im Sommer ausgelaufen wäre, verlängerte zuvor sein Arbeitspapier in Augsburg bis 2019. Über die Ausleihmodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Ji begründete seinen Wechsel damit, beim abstiegsgefährdeten Zweitligisten mehr Spielpraxis erhalten zu wollen - schließlich will er im Kader Südkoreas für die WM 2018 stehen. Weil er in der Hinrunde beim FCA nur zu drei Einsätzen und 17 Spielminuten gekommen war, hatte er zuletzt keine Einladung mehr zur Nationalmannschaft erhalten. In einer Pressemitteilung des FCA wird Ji folgendermaßen zitiert: „Ich habe ein großes Ziel vor Augen und möchte gerne mit meinem Heimatland an der Weltmeisterschaft in Russland teilnehmen. Um zum Kader zu gehören, benötige ich Spielrhythmus, den ich in der Hinrunde aber nicht so hatte, wie ich mir das gewünscht habe.“

In Darmstadt dürfte Ji wohl die nötige Spielpraxis erhalten - ein Grund dafür ist Dirk Schuster, der Trainer der Hessen. Unter dem 50-Jährigen, der in der vergangenen Saison den FCA trainiert hatte, gehörte Ji zum Stammpersonal. In den 14 Bundesligaspielen, die Schuster an der Seitenlinie der Augsburger stand, kam Ji in jeder Partie zum Einsatz und stand in elf Partien über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, wird in der Nachricht des Vereins wie folgt zitiert: „Wir haben Verständnis dafür, dass Dong-Won Ji die WM-Teilnahme als großes Ziel hat. Daher wollen wir ihm diese Möglichkeit durch das Leihgeschäft bis zum Saisonende geben. Wir wünschen ihm, dass sich sein Wunsch mit der WM-Teilnahme erfüllt und er danach wieder gestärkt zu uns zurückkehrt.“

Ji ist der siebte Abgang beim FCA innerhalb von drei Wochen

Ji ist der siebte Spieler, der den FCA innerhalb der vergangenen drei Wochen verlassen hat. Sechs Mal ging der FCA dabei ein Leihgeschäft ein: Neben Ji sind auch Moritz Leitner (an Norwich City), Jan-Ingwer Callsen-Bracker (Kaiserslautern), Konstantinos Stafylidis (Stoke City), Tim Rieder (zu Slask Breslau) und Georg Teigl (Eintracht Braunschweig) nun auf zeitlich begrenzter Basis bei anderen Klubs unter Vertrag. Lediglich Erik Thommy (zum VfB Stuttgart) verließ den FC Augsburg fix. Damit ist der zweitweise 36 Mann starke Kader des FCA auf mittlerweile 26 Spieler geschrumpft.

