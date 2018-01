2018-01-17 10:14:32.0

FC Augsburg Konstantinos Stafylidis steht vor dem Absprung nach England

Geht es jetzt ganz schnell beim griechischen Linksverteidiger des FCA? Der 24-Jährige steht vor einem Wechsel zum englischen Erstligisten Stoke City - und fehlt heute beim Training.

Beim FCA hat Konstantinos Stafylidis eine schwierige Hinrunde hinter sich: Nachdem sich sein Wechsel zum Hamburger SV zerschlagen hatte, kam der 24-jährige Grieche in der aktuellen Spielzeit kaum zum Einsatz, gerade mal in zwei Partien wurde er eingewechselt und kam so auf 31 Minuten Spielzeit. Nun scheint es, als ob der Verteidiger einen neuen Verein gefunden hat: Aus der englischen Premier League will Stoke City den Verteidiger verpflichten.

Der FCA bestätigt: Stafylidis wird heute nicht beim Training sein

Auf Leihbasis soll sich der griechische Nationalspieler in der Rückrunde dem in akuter Abstiegsnot befindlichen englischen Verein bis Saisonende anschließen. Als Ablöse soll der FC Augsburg, bei dem der Spieler bis 2019 unter Vertrag steht, 600.000 Euro erhalten. Das berichten griechische Medien. Auch nach Informationen unserer Redaktion soll ein Wechsel bevorstehen. Wie unsere Redaktion erfahren hat, wird der Abwehrspieler schon heute bei Stoke mit trainieren. Der Berater von Stafylidis hält sich bedeckt - der FC Augsburg bestätigt jedoch, dass Stafylidis nicht beim Training dabei sein wird. Zur Begründung sagt der Verein nichts.

Bei Stoke City ersetzte vor wenigen Tagen Paul Lambert den bisherigen Trainer Mark Hughes. Der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund war Mitte Oktober zu Gast auf dem Trainingsplatz, um seinen ehemaligen Mitspieler und heutigen FCA-Manager Stefan Reuter zu besuchen. Damals dürfte der zu diesem Zeitpunkt vereinslose Schotte zwar noch nichts von einem möglichen Engagement bei Stoke gewusst haben - aber für einen möglichen Transfer dürfte es nicht schädlich sein, sich gut zu kennen.

Stafylidis spielte bereits eine Saison in England

Als naheliegend scheint es jedoch, dass das Fehlen natürlich etwas mit dem Wechsel auf die Insel zu tun hat. Auf der Insel hat Stafylidis schon eine Saison gespielt: In der Spielzeit 2014/15 war er von seinem damaligen Verein Bayer Leverkusen an den Zweitligisten FC Fulham ausgeliehen. In der zweiten englischen Liga war Stafylidis damals Stammspieler, kam auf 38 Liga- und sechs Pokalspiele. Danach folgte die Rückkehr nach Deutschland und der Wechsel zum FC Augsburg. Für den FC Augsburg lief er seitdem in 47 Spielen auf. (ötz, eisl)

