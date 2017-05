2017-05-06 17:26:00.0

FCA Krimi in Gladbach: Ausgleich in der letzten Minute

Ausgleich in der Nachspielzeit: Traoré von Mönchengladbach schießt das 1:1. Damit muss der FC Augsburg weiter um den Klassenerhalt bibbern. Von Johannes Graf

In der 57. Minute trifft Finnbogason für den FC Augsburg. Gladbach hat noch nicht wieder zurück ins Spiel gefunden nach dem Treffer.

Bourssia Mönchengladbach wechselt: Ibrahima Traoré kommt für Patrick Herrmann, für Nco Elvedi kommt Tobias Strobl und László Bénes geht runter, dafür kommt Weltmeister Christoph Kramer. Auch Augsburg wechselt: Dong-Won Ji ersetzt Halil Altintop.

Die Zwischenbilanz nach der ersten Halbzeit: Noch keinen Treffer, dafür aber eine gute Bundesliga-Partie am Niederrhein. Die Gastgeber waren zu Beginn die bessere Elf, waren aber nicht zwingend genug im letzten Drittel. Augsburg wurde nach einer guten halben Stunde und spielte sich mehrere Chancen heraus. Beide Teams hätten einen Torerfolg verdient gehabt. So müssen sich die Fans weiter gedulden. Nach der Pause gibt es keinen Wechsel in beiden Teams.

Bilder zum Spiel FC Augsburg - Borussia... Gladbachs Nico Schulz (l) und Augsburgs Dominik Kohr kämpfen um den Ball. Foto: Marius Becker, dpa

FC Augsburg könnte Klassenerhalt klarmachen

Theoretisch könnte der FC Augsburg schon heute den Klassenerhalt schaffen (➔ hier geht's zum Liveticker). Beim Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach muss dafür ein Sieg her - und die Schützenhilfe von gleich drei anderen Mannschaften. Die Aufstellung:

FC Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis - Kohr, D. Baier - Schmid, Halil Altintop, Max - Finnbogason

Neben einem eigenen Sieg muss der FC Augsburg bei dieser Rechnung auf Eintracht Frankfurt, den FSV Mainz 05 und Bayer Leverkusen hoffen. Während Frankfurt den VfL Wolfsburg empfängt und Leverkusen in Ingolstadt spielt, treten die Mainzer am Sonntagnachmittag beim Hamburger SV an.

Für den FCA steht am Samstag das erste von drei sehr schweren letzten Spielen an. Und zwar gegen Borussia Mönchengladbach.

Holen Wolfsburg und Hamburg zusammen maximal einen Punkt und kommt Ingolstadt gegen Leverkusen nur auf ein Unentschieden, ist der FC Augsburg bei eigenem Sieg gerettet. In diesem Fall hätte das Team von Trainer Manuel Baum 38 Punkte. Bei noch zwei ausstehenden Spielen sind zwar noch sechs Punkte zu vergeben. Weil aber am letzten Spieltag Hamburg die Wolfsburger empfängt, kann höchstens noch einer der beiden Nordklubs am FCA vorbeiziehen.

Der FC Ingolstadt, derzeit mit 29 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz stehend, könnte den FC Augsburg zwar ebenfalls noch einholen. Voraussetzung dafür wäre es aber, dass die Schanzer aus den letzten drei Spielen die Maximalausbeute von neun Punkten holen und dann wie der FC Augsburg auf insgesamt 38 Punkte kommen. Sollte der FCI gegen Leverkusen aber nicht gewinnen, ist diese Punktausbeute schon rein rechnerisch nicht mehr möglich.

Doch selbst wenn Ingolstadt das Spiel gegen das schwächelnde Leverkusen gewinnt und der FC Augsburg zugleich in Mönchengladbach gewinnt, scheint es unwahrscheinlich, dass am Ende der FCI vor dem FCA steht. Ingolstadt müsste die beiden letzten Spiele gegen den SC Freiburg und FC Schalke gewinnen, der FC Augsburg beide Begegnungen verlieren.