2017-05-13 14:32:00.0

FC Augsburg Liveticker: FCA geht in Führung, BVB gleicht aus

Der FC Augsburg tritt gegen Borussia Dortmund zum letzten Heimspiel dieser Saison an. Der FCA startet mit leicht veränderter Aufstellung gut in das Spiel gegen den Angstgegner.

Der FC Augsburg ist beim Heimspiel in der WWK-Arena gegen Borussia Dortmund mit 1:0 in Führung gegangen. Alfred Finnbogason traf in der 28. Minute für den FCA.

Doch der BVB reagierte prompt: In der 32. Minute traf Pierre-Emerick Aubameyang für die Borussen.

Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker.

Das Duell gegen den Angstgegner

Es ist für den FCA das Duell gegen den Angstgegner. In bislang fünf Heimspielen gegen Borussia Dortmund ging der FCA keinmal als Sieger vom Platz, nur einer von 15 möglichen Punkten wurde gegen den BVB eingefahren. Im dramatischen Abstiegskampf aber soll das bislang Unmögliche klappen.

Torhüter Marwin Hitz kann am Spiel gegen den BVB nicht teilnehmen. Er hat sich offensichtlich beim Training an der Hüfte verletzt und muss pausieren. Stattdessen steht Andreas Luthe im Tor. Der 30-Jährige kommt in der Partie gegen Borussia Dortmund zu seinem ersten Einsatz für den FCA. Der frühere Bochum-Spieler, der in seiner Karriere 154 Zweitligaspiele absolvierte, wechselte erst in dieser Saison nach Augsburg. Luthe stand bei Pokalspielen des FCA schon im Tor, aber noch nie bei einem Erstligaspiel.

Die Aufstellung im Überblick:

Außer Luthe gibt es in der Startelf zum dritten Mal in Folge keine Veränderungen. FCA-Trainer Manuel Baum setzt auf folgende Aufstellung:

Startelf: Andreas Luthe – Paul Verhaegh, Jeffrey Gouweleeuw, Martin Hinteregger, Konstantinos Stafylidis – Dominik Kohr, Daniel Baier – Jonathan Schmid, Halil Altintop, Philipp Max – Alfred Finnbogason

Bank: Gelios, Callsen-Bracker, Ji, Bobadilla, Teigl, Caiuby, Danso

Borussia Dortmund tritt mit folgender Aufstellung an:

Startelf: Bürki – Ginter, Sokratis, Schmelzer – Piszczek, Weigl, Kagawa, Guerreiro – Dembélé, Aubameyang, Reus

Bank: Weidenfeller, Bartra, Bender, Mor, Rode, Pulisic, Durm

FCA gegen BVB: Ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften

Sowohl für den FC Augsburg als auch für Borussia Dortmund ist das Spiel wegweisend, für beide Mannschaften geht es um viel: Der FCA zittert nach dem späten Remis in Mönchengladbach weiter um den Klassenerhalt und will den 13. Tabellenplatz gegen die Konkurrenz verteidigen. Es sind schließlich nur zwei Punkte bis zum Relegationsplatz, den derzeit der Hamburger SV einnimmt.

Der BVB kämpft hingegen noch um die direkte Qualifikation für die Champions-League. Momentan haben die Borussen zwei Zähler Vorsprung auf die viertplatzierten Hoffenheimer.

Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker.